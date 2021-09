‘Mogelijk miljardencompensatie voor korting op pensioenen’

Mogelijk gaan Nederlanders die te maken hebben met korting op hun pensioen een compensatie krijgen. Daarmee zouden miljarden gemoeid zijn, denkt advocaat en hoogleraar Europees pensioenrecht Hans van Meerten.

Van Meerten is bezig met een rechtszaak voor deelnemers van Reiswerk Pensioenen. De 30.000 medewerkers uit de reisbranche werden flink gekort nadat hun noodlijdende fonds werd overgenomen door pensioenfonds PGB. De korting liep op tot een kleine 19%. De advocaat denkt dat rechter zou kunnen besluiten dat elke korting boven de 5% disproportioneel is. ‘In deze zaak gaat het mogelijk om miljoenen euro’s.’ Van Meerten bepleit dat er sprake is van eigendomsrecht op het opgebouwde pensioen, waar niet zomaar aan kan worden getornd. Daarnaast hebben de deelnemers van het fonds nooit ingestemd met de korting op hun pensioen en ook niet met de overname van hun fonds.

Individuele toestemming nodig?

Mocht de rechter meegaan in dat pleidooi en ook vindt dat individuele toestemming noodzakelijk is voor zulke maatregelen, dan zou het voor pensioenfondsen moeilijk worden om grote kortingen door te voeren. Daarnaast kan de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel in gevaar komen: daar moeten individuele deelnemers dan ook toestemming voor geven. Van Meerten wil de dagvaarding voor de Reiswerk-zaak nog deze maand indienen en hoopt op een uitspraak binnen een half jaar. Bij de collectieve claim van Van Meerten hebben zich inmiddels circa 500 deelnemers van Reiswerk Pensioenen aangesloten.

Consumentenprogramma Kassa vroeg om een reactie van het fonds, dat aangeeft dat de pensioenverlaging nodig was om een toekomstbestendig perspectief te bieden. PGB zegt dat het besluit tot korting was genomen voordat het Reiswerk heeft overgenomen.

Bron: ANP