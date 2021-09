‘Handleiding klimaat’ biedt accountants handvatten

De NBA publiceert een nieuwe ‘Handleiding Duurzaamheid: Klimaat’. De uitgave biedt accountants, in welke rol dan ook, handvatten rondom het thema klimaat.

De handleiding is een vervolg op de Publieke Managementletter (PML) over klimaatverandering Klimaat is financieel, die de NBA begin 2020 uitbracht met name voor bestuurders en ondernemers. Met de handleiding wordt de PML vertaald naar de dagelijkse praktijk van accountants en worden concrete handvatten (geen nieuwe regels) geboden ten aanzien van het onderwerp klimaat.

Controleerbaarheid

‘Het debat over (mogelijke) klimaatmaatregelen kent veel deelnemers en vrijwel net zo veel meningen, overtuigingen en argumenten,’ schrijven NBA-voorzitter Marco van der Vegte en Planet Finance-ambassadeur Fou-Kan Tsang in het voorwoord van de handleiding. ‘Ook wij als beroepsorganisatie NBA spreken ons uit. Met een Publieke Managementletter stelden we begin 2020 vast: klimaat is financieel. Een jaar eerder namen we het standpunt in: ieder jaarverslag zou moeten rapporteren over klimaatprestaties. De volgende stap lijkt te zijn: de controleerbaarheid van klimaatdoelen in lijn met ‘Parijs’. Niet alleen de maatschappij vraagt hierom, ook wet- en regelgeving wordt hierin concreter en dwingender, met name vanuit de Europese Unie. Keuzes en (economische) afwegingen om bijvoorbeeld de CO2 -uitstoot te verminderen, liggen soms voor de hand, maar kunnen ook ingewikkeld zijn. Echter in alle gevallen geldt: betrouwbare informatie vormt de basis.’

Planet Finance

De handleiding, die tot stand is gekomen vanuit de community Planet Finance, is bestemd voor alle accountants in welke rol dan ook, aldus de NBA. De publicatie maakt binnen elk hoofdstuk onderscheid tussen gevolgen voor het mkb en voor grote organisaties, met de bijbehorende risico’s en kansen.

Webinar

De Handleiding wordt nader toegelicht tijdens een webinar van de NBA op woensdag 13 oktober aanstaande (12.30-14.00 uur). Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de toepassing van de handleiding, maar ook op de gevolgen voor het accountantsberoep van alle aandacht voor het klimaat en de effecten van de CSRD-richtlijn. Meer informatie over het webinar volgt binnenkort.

Download hier de handleiding.