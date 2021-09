Accountantsprotocollen vaststelling TVL Q2 en Q3 beschikbaar, serie nu compleet

De NBA-werkgroep COPRO heeft overeenstemming bereikt met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de tekst van de accountantsprotocollen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vaststelling 2021 Q2 en Q3. Tegelijk zijn de al gepubliceerde protocollen nagelopen op typo’s, zodat alle protocollen weer synchroon lopen. Met deze acties is de TVL protocollenserie voor de aanvraag en vaststelling van Q1 tot en met Q3 compleet.

Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer moeten vanaf Q1 een accountantsproduct meesturen. Ondernemers moeten het accountantsproduct direct meesturen bij het indienen van de vaststelling. Het is nog niet bekend wanneer de eerste vaststellingsverzoeken voor TVL Q2 zullen worden verstuurd. Ondernemers ontvangen een verzoek per mail als zij de vaststelling kunnen indienen.

De RVO heeft een overzicht gemaakt van het accountantsproduct in alle TVL-periodes.

Periode Voor wie Wanneer Mogelijkheid tot nasturen Bijzonderheden Q3 Mkb en grote ondernemingen Bij de aanvraag en de vaststelling Nee, u moet het direct meesturen U vindt de accountantsproducten op de website van de NBA. Q2 Mkb en grote ondernemingen Bij de aanvraag Ja, u ontvangt per mail een verzoek tot het leveren van aanvullende informatie U vindt deze taak op mijn.rvo.nl/tvl bij uw aanvraag. U heeft 4 weken de tijd. U kunt vragen om verlenging. U vindt het accountantsproduct op de website van de NBA. Mkb en grote ondernemingen Bij de vaststelling Nee, u moet het direct meesturen U vindt het accountantsproduct op de website van de NBA Q1 Grote ondernemingen Bij de aanvraag Ja, u ontvangt per mail een verzoek tot het leveren van aanvullende informatie U vindt deze taak op mijn.rvo.nl/tvl bij uw aanvraag. U heeft 6 weken de tijd. U kunt vragen om verlenging. U vindt het accountantsproduct op de website van de NBA. Mkb en grote ondernemingen Bij de vaststelling Nee, u moet het direct meesturen U vindt het accountantsproduct op de website van de NBA

Meer informatie is te vinden op de website van de NBA: