Sazas: ‘De verzuimverzekering hoort bij goed werkgeverschap’ 

Inkomensverzekeraar Sazas kijkt al bijna dertig jaar verder dan alleen premie en uitkering. ‘Bij ons staat de duurzame relatie met de klant voorop’, zegt productmanager René Pietersma. Daaraan geeft Sazas dit jaar onder meer invulling met de MKB-brede introductie van een nieuw product dat werknemers nog uitgebreider beschermt.

Sazas is in de jaren negentig als onderlinge verzuimverzekeraar opgericht door werkgevers en werknemers in de agrarische sector. Inmiddels zijn MKB-bedrijven uit alle sectoren welkom. Wat maakt Sazas zo’n unieke verzekeraar? ‘Door onze oorsprong hebben wij niet alleen het belang van de werkgever, maar ook dat van de werknemer hoog in het vaandel staan. Sazas is altijd een samenspel geweest van werkgevers en werknemers’, zegt Pietersma.

Integrale aanpak

Dat samenspel tussen verschillende partijen komt ook terug in de producten: ‘We hanteren een integrale ketenaanpak: we zorgen dat werkgevers goed worden ondersteund op preventiegebied. Ook de arbodiensten waarmee we samenwerken, ondersteunen ons maximaal in het voorkomen en beperken van verzuim. Dat betekent dat we vrij ruimhartig zijn in het vergoeden van re-integratietrajecten. Ook in eigen huis hebben we veel kennis, zodat we de klant maximaal kunnen ontzorgen.’

Deskundig en toegankelijk

Daar komt bij dat Sazas snel en eenvoudig te bereiken is. Pietersma: ‘Bij ons verval je niet in keuzemenu’s. Je krijgt snel de juiste medewerker aan de lijn en je hebt uiterlijk binnen 24 uur antwoord. Zelf zijn we ook een MKB-organisatie, daardoor weten wij heel goed wat een klant tegenkomt. Daarnaast kijken we verder dan alleen de premie en de uitkering, zijn we persoonlijk en willen we als sparringpartner naast de klant staan.’

Daarin is Sazas te vergelijken met de MKB-accountant, zegt Pietersma: ‘De accountant zoekt naar een duurzame relatie met de klant. Dat doen wij ook. Wij helpen als er verzuim is, maar kunnen vanuit onze expertise ook helpen om aan de relatie met de klant te bouwen. Onze oplossingsgerichtheid wordt ook vaak genoemd. We denken mee en proberen flexibel te zijn als dingen net even anders lopen.’ De waardering blijkt uit het feit dat Sazas al vier keer op rij als eerste uit de bus is gekomen bij het klanttevredenheidsonderzoek Inkomen Zakelijk van het Verbond van Verzekeraars.

Kans voor goed werkgeverschap

Een belangrijke uitdaging voor MKB-ondernemers is het boeien en binden van talent. ‘Als werkgever moet je steeds meer doen om medewerkers te werven en binnen te houden. De invulling van goed werkgeverschap wordt daarbij steeds belangrijker. Wij denken dat een goed verzekeringsaanbod daar ook bij hoort. Daarmee maak je je werkgeverschap persoonlijker: niet alleen geld storten aan het eind van de maand, maar ook laten zien dat je meer biedt.’

Inkomensterugval voorkomen

Sazas zet dit jaar in op het introduceren van een uitgebreidere aanvulling op de verzuimverzekering. ‘We bieden dat al in de agrarische sector. Daar heeft 95% van de klanten dit product afgenomen. We gaan het nu breder uitrollen. Bij ons kun je ervoor zorgen dat de zieke werknemer de eerste twee jaar 100% inkomen houdt. Kom je daarna in de WIA terecht, dan is een aanvulling van vijf jaar mogelijk én een aanvulling als er sprake is van het WGA-hiaat. Dat is vrij uniek’, aldus Pietersma.

Dit artikel verscheen eerder in het AV-magazine van september 2021.