Zo bouw je een datagedreven accountantskantoor op

Het gebruik van data is essentieel om een toekomstbestendig accountantskantoor te blijven. Want een datagedreven kantoor kan haar klanten beter adviseren, en een stuk efficiënter en slimmer werken. Om te digitaliseren zijn data-analyses nodig. Maar hoe verzamel je die data en zet je deze actief in?

Marelle van Beerschoten is spreker, ondernemer en specialist op het gebied van digitale transformatie en innovatie. In de Yuki Expert Session deelt ze haar perspectieven op de transitie van informatiegestuurd naar datagedreven werken. Ze legt onder andere uit hoe je een datagedreven accountantskantoor opbouwt, en hoe belangrijk de rol van Kunstmatige Intelligentie (KI) daarin is. Inmiddels heeft ze met haar kennis en inzichten talloze organisaties geholpen om te digitaliseren. Waar moet je volgens haar op letten als je als kantoor meer wil doen met data?

Hoe meer data, hoe beter

Om de concurrentie voor te zijn in een datagedreven economie, moeten kantoren toegang hebben tot veel en diverse data. De reden is simpel: hoe meer data, hoe slimmer zelflerende algoritmes op basis van Kunstmatige Intelligentie worden. Denk bijvoorbeeld aan de zoekmachine van Google: omdat deze door enorm veel mensen wordt gebruikt, wordt het algoritme slimmer, zodat deze betere voorspellingen en zoekresultaten kan maken.

Deel je data

Om aan genoeg data te komen, moeten kantoren ook buiten hun eigen organisatie kijken. Samenwerking met andere kantoren (en het op grote schaal delen van data met elkaar) is dus essentieel. Met die data kan je bijvoorbeeld grootschalige geautomatiseerde steekproeven uitvoeren om fraude te ontdekken, of patronen die mogelijk kunnen leiden tot fraude in de toekomst.

Voorspellen in plaats van terugkijken

Een accountant kijkt vaak terug; bijvoorbeeld om jaarrekeningen en aangiftes te checken. Maar door datagedreven te werken, kan je slimme voorspellingen doen om je klanten proactief te adviseren. Bijvoorbeeld wanneer het slim is om juist wel of niet een investering te doen, hoe je marges optimaliseert, welke toeleveranciers interessant zijn, en welke locatie het beste is voor een nieuwe vestiging.

Zet in op datageletterdheid

Wees niet bang: ook in een datagedreven kantoor blijft de accountant belangrijk. Sterker nog, de accountant van morgen is relevanter, strategischer en creatiever dan ooit. Niet alleen door de veranderde rol naar adviseur met klantspecifieke analyses en aanbevelingen, maar ook omdat zijn of haar expertise nodig is om de echte waarde uit data te halen voor de klant én het kantoor.

Onderzoek laat zien dat er jaarlijks maar liefst 4 miljard euro aan economische groei verloren gaat omdat beschikbare technologieën nog onvoldoende worden ingezet. Digitale vaardigheden (en het bijscholen van personeel om deze vaardigheden te vergroten) zijn dus belangrijk.

Ben je benieuwd hoe het accountantskantoor van de toekomst eruit ziet? En hoe The Internet of Things, Kunstmatige Intelligentie, zelflerende algoritmes en andere interessante technologie daar een rol in spelen? Bekijk dan nu de Yuki Expert Session van Marelle. Zo ben je in een half uur helemaal bij, en weet je hoe belangrijk het is om als accountantskantoor echt in te zetten op data.

Bron: https://www.yuki.nl/nl/blog-een-datagedreven-accountantskantoor?