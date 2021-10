Wolters Kluwer zet volgende stap met Twinfield in Nederland

Onlangs gaf Wolters Kluwer een kijkje in de toekomst tijdens haar online Move On evenement. Op dit evenement werden ook nieuwe oplossingen, productverbeteringen en actuele markttrends voor Nederland gepresenteerd. Je leest ze hier.

Workspaces

In Europa zien we nu de vraag naar wat wij ‘workspaces’ noemen. Theo Reijnders, Head of Marketing en Business Development bij Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland: ‘Individuele accounting professionals werken vaak met verschillende systemen om van document naar jaarrekening te komen. Inloggen in verschillende software applicaties die hopelijk goed zijn gekoppeld. Als gebruiker van meerdere software moet je werken met verschillende navigaties, werkprocessen en terminologie. Ook is de data door deze fragmentatie vaak gelimiteerd en wordt deze aangeboden via standaard dashboards, in plaats van gepersonaliseerde dashbards die echt relevant zijn voor de individuele gebruiker en beschikbaar via een device naar keuze. Wij zijn van mening dat de individuele accounting professional in de toekomst behoefte heeft aan een gepersonaliseerde workspace met toegang tot eigen gepersonaliseerde dashboards, met daarin bijvoorbeeld hun relevante tax- en accountingoplossingen van Wolters Kluwer. Hier zouden we ook partner oplossingen kunnen toevoegen in de toekomst.’

Hoe werkt het?

‘Nadat klanten hebben ingelogd met hun Wolters Kluwer account, landen zij op hun eigen workspace. Daar heb je direct inzicht in je resultaten, openstaande taken, binnengekomen berichten, voortgang van je werkprocessen en adviesmogelijkheden. In de toekomst worden je dashboards samengesteld en verrijkt op basis van actuele data, die algoritmes voeden die worden getraind door kunstmatige intelligentie en machine learning. Als je meer informatie nodig hebt over het gebruik van jouw software, heb je direct toegang tot de uitgebreide knowledge base en als je er niet uitkomt schiet je meteen een case in naar ons support team. Uiteraard blijven de onderliggende software oplossingen best-of-breed koppelbaar. Dus de best of both worlds: sterk verbeterde gebruikerservaring en koppelbaar met andere software die ondernemingen gebruiken. Onze customer success teams ondersteunen je als klant bij het maken van de juiste keuzes en toepassingen voor het inrichten van je platform. Kortom, de workspace is de ideale start van jouw digitale werkdag.’

Verdere ontwikkeling Twinfield

‘Naast het verbeteren van gebruikersgemak, is de 2e belangrijke ontwikkeling de mogelijkheden van data om ook complexere manuele taken te gaan automatiseren. Waar we in de afgelopen jaren al veel manuele taken hebben geautomatiseerd op basis van processen en connectiviteit, zijn we nu in de 2e golf van automatiseren die wij Robotic Accounting noemen. Data-first technologie zorgt voor de mogelijkheid dat we data analyses door middel van algoritmes beschikbaar kunnen maken voor accounting professional, waardoor manuele taken worden geautomatiseerd, automatisch checks worden gedaan op de kwaliteit, taken worden getriggerd en meer relevanter inzicht wordt verkregen over de business performance van de klant dan wel onderneming. Dit kunnen wij met de hulp van onze divisie legal & regulatory verder verrijken met de laatste inzichten op het gebied van regelgeving. Met andere woorden: Data-first brengt robotic accounting naar de volgende fase waarbij manuele taken nog meer worden gereduceerd. Van de verwerking van documenten tot aan de jaarrekening en de advisering van jouw klanten. Data first en user experience staan centraal bij al onze ontwikkelingen. We zijn enthousiast om op dit gebied verder te innoveren.’

Bekijk hier alle innovaties en updates van Twinfield, Basecone, Avanzer en Alure Online voor accountants.