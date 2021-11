Credion en GMS maken ambities voor de retailbranche waar

Credion en GMS hebben elkaar gevonden vanuit een wederzijdse ambitie een sterke partij te zijn voor ondernemers in de retailbranche. Door een passende oplossing te beiden voor ieder financieringsvraagstuk kunnen GMS ondernemers hun ambities realiseren.

GMS is actief in de schoenen-, sport-, outdoor- en textielbranche en onze strategie is gericht op groei, waardevermeerdering en zekerheid van onze ondernemers. Door de samenwerking met Credion voorziet GMS retailondernemers in een financieringsbehoefte of -oplossing voor alle levensfases van een onderneming. Dit varieert van starters die hun financiering rond willen krijgen tot de ondernemer die ondersteuning nodig heeft bij het vinden van een opvolger. Ook helpt GMS zijn klanten bij herfinancieringen, reguliere investeringen en vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Daarnaast biedt GMS samen met Credion zijn bestaande klanten een speciale Financierings-check. Dit doen zij in samenwerking met Credion om pro-actief financieringsbehoeften te signaleren.

Financieringsoplossingen op maat

‘Door het veranderende financieringslandschap ervaren wij in de praktijk dat het lastiger wordt voor ondernemers in de retail om zelfstandig financieringen te verkrijgen bij de grootbanken. De samenwerking met Credion biedt hierin een oplossing voor onze ondernemer die hierdoor toegang krijgen tot een groter aanbod van financierders onder begeleiding van specialisten van Credion. Daarmee kunnen wij het verschil maken bij ondernemers in de retail!’ aldus Vincent de Kok, directeur GMS Group.

