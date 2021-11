Gen Z en de toekomst van accountancy

Mensen met het profiel accountant zijn de laatste jaren erg in populariteit gestegen op de arbeidsmarkt. Met een vraag die groter is dan het aanbod, is het moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. Ook is de inhoud van het werk in volle transformatie, waardoor de verwachting van mogelijke kandidaten verschuift. Daar komt bij dat er naar andere vaardigheden wordt gekeken ten opzichte van vroeger. Accountantskantoren staan voor een grote uitdaging, maar er is hoop. Gen Z, de nieuwe generatie accountants, gaat snel deel uitmaken van jouw team. Is jouw kantoor klaar om deze nieuwe lichting accountants te verwelkomen?

Leden van Gen Z zijn geboren tussen 1996 en 2015. Dit betekent dat de oudste leden officieel zijn afgestudeerd en aan het startpunt staan van hun carrière. Ze zijn de eerste generatie die zich geen leven zonder internet kan voorstellen, wat ze echte digital natives maakt. Hierdoor zijn ze erg waardevol in de accountancywereld en is de vraag naar jong boekhoudtalent groot. Echter spreekt een carrière als accountant-fiscalist (veel) te weinig jonge studenten aan. Het is een ontwikkelingslijn die duidelijk merkbaar is in de accountancywereld en ook wordt bevestigd uit een rondvraag van Wolters Kluwer bij hogescholen. Ronny De Goedt, managing director bij Wolters Kluwer Tax & Accounting België, schetst in HR Magazine (2019) de pijnlijke realiteit: ‘Acht op de tien vacatures voor basisprofielen in accountancy raken moeilijk of zelfs helemaal niet ingevuld.’ Waar liggen de struikelblokken? En misschien nog belangrijker: hoe link je als bedrijf met de nieuwe mindset van deze generatie?

De nieuwe mindset

Accountantskantoren kampen net als veel andere organisaties met krapte op de arbeidsmarkt en ondervinden daardoor steeds meer concurrentie. Zowel “the Big Four” (Deloitte, KPMG, Ernst & Young en PwC) als de kleinere accountantskantoren vissen in een lege vijver in de zoektocht naar (nieuw) jong talent. Veel beginnende accountants laten zich verleiden door de grotere kantoren omwille van de hogere lonen, aantrekkelijke extra’s en betere arbeidsvoorwaarden. Dit is meteen de belangrijkste externe factor waar kleinere kantoren tegenaan lopen. Hoe concurreer je met de grote spelers, en kan je überhaupt opboksen tegen de concurrentie? Het antwoord is: jazeker. Hoe groot en aanwezig de concurrent ook is, er zijn altijd kansen voor de kleinere kantoren. Alleen vereist dat wel wat wijzigingen. Neem eens de interne factoren binnen het bedrijf onder de loep. Factoren waar wel invloed op uitgeoefend kan worden en waarmee je als bedrijf de link kan maken met de nieuwe mindset van Gen Z. Bedrijfscultuur, sociale verantwoordelijkheid en diversiteit worden voor hen steeds belangrijkere factoren bij het kiezen van een werkplek. Ze zijn daarbij op zoek naar een authentieke ervaring. Zorg er dus voor dat de accountant meer gevoel krijgt met de bedrijfscultuur. Zo worden ze op termijn waardevolle ambassadeurs voor het bedrijf.

Digitale DNA van Gen Z

Technologie is verweven in het DNA van Gen Z. Om deze generatie warm te maken voor het accountancyvak is digitalisering niet langer een optie, maar een must. Alleen dan maak je kans om jonge fiscale talenten aan te trekken én aan boord te houden. Het beeld van de baan (als een) accountant moet nodig bijgesteld en opgefrist worden, zodat de verwachting van het werk op één lijn ligt met de nieuwe generatie accountants en hun digitale DNA. De eisen van het werk en de invulling van de baan van een moderne accountant gaan veel verder dan cijfers en getallen. Soft skills worden steeds belangrijker. Digitalisering maakt het voor hen mogelijk hun ambities waar te maken en meerwaarde te creëren in hun adviserende rol. Ze willen de ruimte en de middelen om zich te ontwikkelen. En zoals dat in een digitale mentaliteit gaat: hoe sneller, hoe beter.

