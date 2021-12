Wat accountants kunnen leren van profwielrenners en omgekeerd

Voorspellen en bijsturen

Primož Roglic en Wout van Aert, twee veelvraten in het seizoen van 2021. De één won voor de derde keer op rij de Vuelta a España en olympisch goud op de tijdrit. De ander verbaasde vriend en vijand met drie sensationele overwinningen in de Tour de France. Winnen op de Mont Ventoux, in de tijdrit en met een sprint op de Champs-Elysées. Niemand had dit voor mogelijk gehouden.

Topprestaties dankzij jarenlange training. Maar trainen alleen is niet genoeg. Ook voeding en materiaal spelen een cruciale rol. De link tussen deze drie pijlers? Data én menselijk inzicht. Mathieu Heijboer, Head of performance, legt uit. ‘Vandaag zijn technologie en topsport twee handen op één buik. Alles wordt gemeten: van hartslag, zuurstof, zweetproductie tot wattage. In een klinische gestandaardiseerde setting genereren we dan data die we later vergelijken met een nieuwe test. Een proces dat zich regelmatig herhaalt en nauwkeurig wordt opgevolgd door de trainer. Zo kan hij afleiden of de conditie van de renner in lijn ligt met het vooropgestelde plan. Is dat niet het geval, dan kan hij bijsturen.’

Demarreren of niet?

‘Op alle data die we verzamelen, laten we algoritmen los. Die voorspellen op hun beurt de prestaties. Als trainer moet je dus wel in staat zijn om die data te interpreteren en te analyseren. Dat is wat ik bedoel met menselijk inzicht. Niet de data hebben het laatste woord, maar wij als trainers nemen een beslissing. We gaan nooit over één nacht ijs en zullen altijd communiceren met onze renners.”

Investeren of niet?

De relatie tussen coach en renner is nog steeds cruciaal. Maar net dankzij die data heeft de coach een 360° view op de prestaties van zijn renner. Vervang in deze zin coach door accountant en renner door ondernemer en je zit met eenzelfde verhaal. Als innovatief boekhoudplatform verbindt Yuki ondernemers met accountants. Ook al verloopt het proces automatisch, de accountant kan op elk moment ingrijpen en op basis van data de ondernemer adviseren bepaalde stappen te zetten. Straks gaan we hier dieper op in, eerst fietsen we nog even terug naar het parcours.

Pasta of rijst?

Om sterk op je benen te staan is de juiste voeding essentieel. De tijd dat renners enkel spaghetti met bruine suiker aten, is al lang voorbij. Vandaag krijgen ze een gevarieerd en uitgebalanceerd menu op maat. ‘Noem het vooral geen dieet’, zegt voedingsdeskundige Martijn Redegeld. Hij begeleidt 27 renners van de A-ploeg tijdens trainingskampen en wedstrijden. Redegeld vertaalt de voedingswetenschap naar het bord van de renners. Het koken zelf laat hij over aan professionals. Wist je dat er tijdens belangrijke wedstrijden zoals het WK maar liefst acht chef-koks meereizen?

De app vervangt de coach niet

‘Per renner stellen we een voedingsplan op’, gaat Redegeld verder. ‘Iedereen verschilt immers van gewicht en bouw. Ook de intensiteit van trainingen en de privésituatie verschillen van persoon tot persoon. Om dat plan te optimaliseren, ontwikkelde Visma samen met Jumbo en enkele bewegings-, voedings- en gedragswetenschappers de app Jumbo Foodcoach. De software is uniek en het algoritme werkt op basis van parameters als het aantal calorieën of de energie die een renner op een dag verbruikt in verhouding tot het aantal maaltijden. Let op, de instructies zijn niet vrijblijvend, als coach houd je in de gaten dat de renner het plan volgt. Eventueel stuur je ook bij. De app vervangt de coach dus niet, zoals software ook geen enkele accountant vervangt. Bovendien krijgen zowel coach als wielrenner meer inzicht in voedingswaarden. Vroeger was dat vaak giswerk.’

Tien op tien voor BTW

It’s all about monitoring dus. En kort op de bal spelen. Dat is precies wat de kwaliteitsmonitor van Yuki doet. Deze digitale tool controleert op afwijkingen, (on)volledigheden en houdt de timing en deadlines in de gaten. Zijn alle inkoop- of verkoopfacturen binnen? Zijn alle afschrijvingen geboekt? Alle BTW-aangiften verstuurd? Check, check, check. Het systeem geeft dagelijks een quotering. Zo weet je of je goed bezig bent of net een tandje moet bijsteken. Daarnaast suggereert de monitor ook acties om prestaties te verbeteren. Kortom, accountancy als topsport met de accountant als coach. Want door de automatisering heeft die meer tijd om zijn klanten te adviseren, te begeleiden, te motiveren…

Coachen als sleutel tot goed leiderschap

Niet alleen klanten zijn gebaat bij een goede coaching, ook collega’s varen er wel bij. Digitalisering is vrij nieuw en niet iedereen is mee. In elke organisatie heb je een voortrekker nodig, iemand die anderen motiveert om stap voor stap oude routines los te laten en mee te stappen op de digitale trein.

Ook hier vallen er parallellen te trekken met de wielersport. Neem nu de profs van de vrouwenploeg. Als new kids on the block moeten ze zich een weg banen in een bestaand systeem uitgedacht door mannen. Esra Tromp, teammanager van het vrouwenteam van Jumbo-Visma licht toe hoe ze dat heeft aangepakt. ‘Vooral veel praten. Elke dag. En kijken naar wat beter kan, mentaal én fysiek. Onderschat ook de kracht van peptalk niet. Waardering uitspreken voor goede prestaties blijft enorm belangrijk.’

Never change a winning team

Je hoeft dus echt niet ver te zoeken naar gelijkenissen tussen accountancy en topsport. Wielercoaches van Team Jumbo-Visma halen het onderste uit de kan om hun renners naar de top de leiden. Met data als brandstof maar vooral met menselijk leiderschap als belangrijkste instrument. Ook Visma | yuki investeert veel in een persoonlijke aanpak. Als onderneming of accountant kan je bijvoorbeeld 24/7 terecht bij Team Support en Customer Succes. En dat vanaf de opstart tot voorbij de finish.

