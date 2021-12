KPMG: online auto kopen komt, traditionele autodealer gaat

In 2030 wordt het merendeel van de auto’s rechtstreeks online bij de fabrikant gekocht. De zelfrijdende auto verschijnt op straat, auto’s worden elektrisch en nieuwe abonnementsvormen op het gebied van mobiliteit worden steeds populairder. Dat zeggen meer dan 1100 bestuurders uit de automobielindustrie in de jaarlijkse KPMG ‘Automotive Executive Survey’.

81% van de bestuurders in de automobielsector verwacht dat minimaal 40% van de auto’s rechtstreeks bij de fabrikant online wordt besteld in 2030. 63% van de Europese autofabrikanten voorziet dat zelfs 40 tot 80% van de auto’s rechtstreeks bij de fabrikant wordt aangeschaft. Kopen en leasen van auto’s krijgen steeds meer concurrentie van nieuwe abonnementsvormen om auto’s te delen, zo verwacht 83% van de ondervraagde bestuurders.

Gebrek aan grondstoffen, onderdelen en personeel is veruit de grootste zorg in de automobielindustrie. Mede onder invloed van de coronacrisis maakt 80% van de bestuurders zich momenteel grote zorgen over de continuïteit in de toeleveringsketen door tekorten van chips, batterij-onderdelen maar ook zeldzame metalen, staal, koper en aluminium. Steeds meer autofabrikanten kiezen daarom voor nearshoring, het aangaan van joint venture partnerships of nemen op een andere manier een belang in leveranciers. Daarmee wordt de continuïteit in productie gewaarborgd en zijn de automakers minder afhankelijk van derden.

Disruptie in de automarkt

Wat verder opvalt, is dat bestuurders in Europa en Azië minder positief zijn over de markt dan hun collega’s in de VS. Minder dan de helft van de Europese ondernemers vertrouwt op een winstgevende automobielsector in de komende vijf jaar mede dankzij de aanhoudende daling van het aantal autoregistraties in Europa.

“De autoindustrie heeft de afgelopen 130 jaar niet zoveel veranderingen ondergaan als nu. Toetredende Big Tech bedrijven, online autoverkoop en de snelle adoptie van elektrisch rijden zetten de industrie op zijn kop. Autofabrikanten moeten hun verdienmodellen aanpassen en flink gaan investeren in hernieuwde digitale klantervaringen. Nieuwe business modellen ontstaan en de invloed van verdergaande digitalisering en de route naar een duurzame circulaire economie geeft veel nieuwe kansen en uitdagingen,” vertelt Loek Kramer, Partner Automotive bij KPMG in Nederland.

“Een snelle toename van online bestellingen rechtstreeks bij de autofabrikant vereist niet alleen flinke investeringen in een digitale marketing- en verkoopstrategie. Ook de herstructurering van dealernetwerken zorgt voor extra uitdagingen voor traditionele dealers. De toekomst van de traditionele autodealer is daarmee zeer onzeker”, concludeert Kramer.

Het volledige KPMG onderzoeksrapport ‘Industry leaders foresee dramatic changes’ (pdf).