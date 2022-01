Zes nieuwe partners bij Schipper Groep

Per 1 januari 2022 zijn zes nieuwe partners toegetreden tot de Schipper Groep. Hoewel de organisatie volgens de eigen website ‘in de kracht van diversiteit’ zegt te geloven, zijn alle nieuwe partners man. Net als de overige 20 partners.

De nieuwe partners zijn: Patrick van Raamsdonk (accountant, vestiging Breda), Pascal van Strien (extern accountant, Goes), Danny Molhoek (accountant, Vlissingen), Jan van Opstal, (belastingadviseur, Breda), Niek Kampman (extern accountant, Breda) en Frans Bentschap Knook (accountant, Tholen). Volgens informatie van de AFM komt het aantal partners hiermee op 26.

Bestuursvoorzitter Jan van der Zandt is trots: “Nog nooit in de geschiedenis van onze organisatie hebben zes professionals zich in één keer aangesloten. Van de zes toetreders zijn er vijf opgeleid binnen de organisatie. Het toetredingsproces is bijna twee jaar geleden gestart.

Schipper Accountants is een full-service accountants-en advieskantoor met dienstverlening op het gebied van accountancy, belastingadvies, accountantscontrole, pensioenadvies, corporate finance en personeelsdiensten. Het bedrijf bestaat ruim 80 jaar en heeft circa 350 medewerkers op 9 vestigingen in Zuidwest-Nederland. In 2021 eindigde de Schipper Groep met een omzet van 35,3 miljoen euro op plek 22 in de AV Top 50.

Man vs vrouw: 26-0

Het persbericht dat Schipper Groep naar aanleiding van de toetreding rondstuurde, vermeldt niet hoe het bedrijf aankijkt tegen diversiteit op de werkvloer. Dat staat wel op de website. ‘Wij geloven in de kracht van diversiteit’ heet het daar. Dat de nieuwe partners allen van het mannelijke geslacht zijn, kan toeval zijn. Maar dat geen van de 26 partners bij Schipper Groep vrouw is, maakt duidelijk dat dit geloof in diversiteit zich nog niet vertaalt naar de partnersamenstelling. ‘Die conclusie is juist’, zegt marketingmanager Joost van der Graaf, ‘maar diversiteit is er zeker op de werkvloer en daar is ook aandacht voor binnen Schipper Groep.’