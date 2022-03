Hoe word je als accountant een vooruitstrevende adviseur?

De focus van de accountant verschuift steeds meer van beoordelen naar adviseren. Van de moderne accountant wordt verwacht dat ze klantgericht zijn, goed kunnen luisteren en commerciëler zijn ingesteld. Persoonlijk contact is steeds belangrijker om de ondernemer echt te leren kennen en persoonlijk advies te kunnen geven. Deze ontwikkeling is een gevolg van automatisering en digitalisering in combinatie met de veranderende verwachtingen van de ondernemer. Ondernemers zijn immers ook klanten die 24/7 online zaken regelen heel normaal vinden. Als accountant moet je dus eigenlijk wel meebewegen om relevant te blijven. Je kunt dit bereiken door te werken met slimme software en de juiste mindset.

Ondernemers gaan snel mee in de digitale transformatie. 24/7 online zaken regelen geeft hen gemak en flexibiliteit. Als een ondernemer op zoek is naar een financieel dienstverlener dan verwacht de ondernemer dat ze hun financiële zaken snel online kunnen regelen. Daarnaast is het klantcontact tussen accountant en ondernemer sterk onder invloed van digitalisering. 24/7 beschikbaar zijn is voor bijna geen enkel accountants- of administratiekantoor haalbaar. 24/7 self service daarentegen wel, dankzij praktische oplossingen zoals een ondernemersomgeving.

Hoewel iedere accountant verschilt in focus, aanpak en klanten, is deze technologie voor iedereen beschikbaar. Het zit in het slim inzetten van de tijd die vrijkomt door automatisering. Die tijd kun je dan namelijk inzetten om je advisering proactief en persoonlijker te maken. Proactief advies is voor veel kantoren nog een grote uitdaging en reactief adviseren is op dit moment de norm. Belangrijk is dus om de klant voor te zijn. Maar hoe kun jij de klant proactief helpen? Er zijn twee essentiële zaken om de adviseursrol succesvol te bekleden: werken met slimme software en het beheersen van soft skills.

Beheersen van soft skills

Als accountant onderhoud je het contact met de klant en ben je goed op de hoogte van de financiële situatie. Als adviseur leer je ook wat de klant bezighoudt. Je moet je kunnen inleven in de uitdagingen van de klant. Door te luisteren en door te vragen, leer je de klant goed kennen en kan je deze beter adviseren. Om achter de oorzaak van een uitdaging te komen, moet je goed kunnen analyseren en de juiste verbanden leggen. Zorg dat je de problemen voor bent en onderneem tijdig actie.

Hoe mooi zou het zijn als je de klant ongevraagd informeert over de kansen die je ziet of hoort in de markt? Durf het initiatief te nemen en wees besluitvaardig. Dat het aannemen van de nieuwe rol nog een uitdaging is, blijkt uit onderstaande SWOT-analyse. Doe er vooral je voordeel mee om te zien waar voor jou de krachten, zwakheden, kansen en bedreigingen liggen.

Altijd een up-to-date boekhouding

Soft skills zijn cruciaal om een vooruitstrevende accountant te worden. Maar werken met een slim cloudbased boekhoudpakket is minstens zo belangrijk. Met behulp van de Yuki software is alles wat je nodig hebt in één online platform met een compleet overzicht, unieke inzichten en handige communicatiemogelijkheden. Via het Yuki platform weet je precies welke vragen je moet stellen en waar je op moet sturen. Je verwerkt administraties, communiceert met klanten en collega’s, doet controles en de btw-aangiftes en monitort de klanttevredenheid en productiviteit. Zo heb je altijd een helikopterview op alles wat zich afspeelt, altijd inzicht in accurate real-time cijfers en kan je gemakkelijk de vinger aan de pols houden. Samenwerken en adviseren wordt met Yuki je tweede natuur.

Yuki heeft de meest intelligente features waarmee jouw werk en de financiële administratie van een onderneming makkelijker en beter wordt. Dat betekent onder andere niet alleen automatische herkenning, maar ook automatische verwerking. Yuki monitort de kwaliteit en werkdruk en stuurt proactief op de verbetering hiervan. Zo creëer je als accountant ruimte voor samenwerking en advies met behulp van de digitale tools van Yuki. Next level inzicht krijgen? Door Yuki met Visionplanner te koppelen, heb je ook nog eens groot gemak bij het presenteren van de financiële informatie en organisatorische informatie.

Toekomstgericht adviseren

Omdat routinematige taken steeds meer geautomatiseerd worden, komt er tijd vrij voor adviesverlening en nieuwe diensten. Belangrijk is wel dat je als accountant verder kijkt dan wat af te lezen is van het dashboard. Een vooruitstrevende adviseur kijkt namelijk vooruit. Hier komt Visionplanner van pas. Als je administratie netjes in Yuki is ingevoerd, kan je met behulp van Visionplanner prognoses maken en de financiële cijfers vertalen naar advies voor de ondernemer. Visionplanner is het grootste full service platform voor de financiële dienstverlening met een sterke focus op financieel inzicht, rapportages en voorspelbaarheid. Je kunt je klant gemakkelijk betrekken bij de analyses en samen met je klant toekomstplannen maken tot wel vijf jaar vooruit. Dankzij het data-gedreven werken en het inzicht wat je krijgt via het dashboard, ben je als accountant in staat om hoogwaardig advies op maat te geven. Hier zit dan ook meteen de meerwaarde voor jou als adviseur.

De voordelen van de koppeling

Visionplanner en Yuki zijn volledig met elkaar geïntegreerd. Alle cijfers vanuit Yuki worden automatisch ververst binnen Visionplanner. Met Visionplanner heb je snel inzicht in jouw financiële resultaten van vandaag én de toekomst. Lees eenvoudig de actuele cijfers uit de Yuki online boekhouding en Visionplanner berekent automatisch de voorspelling van de financiële ontwikkeling van de onderneming. Zo heeft de ondernemer direct een prognose voor het aankomende jaar en kan er meteen gestuurd worden op basis van real-time inzicht.

Visma Connected Experience voor accountants

Met de Connected Experience voor accountants werken innovatieve Visma-bedrijven samen aan een compleet toekomstbestendig ecosysteem voor de accountancysector. De beste innovatieve cloudoplossingen ondersteunen alle werkzaamheden binnen het moderne accountants- en administratiekantoor. Op basis van 30 jaar ervaring met automatisering van de accountancysector en diepgaande kennis van nieuwste technologieën vertalen we techniek naar tools die helpen de relatie met je klanten te verbeteren. Zo creëren we vooruitgang.

