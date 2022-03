JonkerFieret wordt onderdeel van Countus

Vanaf 15 maart is Countus uitgebreid met accountantskantoor JonkerFieret, gevestigd in Barneveld en Ede.

De samenwerking en bundeling van kennis betekent voor klanten een versterking van de corporate finance-advisering (overnames, financieringen, herstructureringen) en subsidie-advies.

Ad Jonker en Albert Fieret, directeuren/eigenaren van JonkerFieret, stellen dat continuïteit en ontwikkelmogelijkheden voor het personeel de belangrijkste redenen zijn voor de overname. Ad Jonker vertelt: ‘In de vele gesprekken met Countus kwam naar voren dat zij hierin dezelfde instelling en visie hebben. Daarom is de samenwerking met deze grotere partij de logische volgende stap om ons personeel uitdagingen, opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden te blijven bieden.’ Bob Seemann, voorzitter van de raad van bestuur bij Countus, sluit zich hierbij aan: ‘De cultuur van JonkerFieret past goed bij wie wij zijn: een ontwikkelgerichte organisatie met ambitieuze mensen die hun klanten verder willen helpen naar succes.’

Het enthousiaste team van JonkerFieret gaat binnen Countus verder als Businessteam Barneveld/Ede in de regio West. Klanten kunnen terecht op de vestigingen in Barneveld en Ede. Countus opende begin maart ook al haar 25e vestiging in Barneveld, met als doel haar positie in de Gelderse Vallei te versterken en hier lokaal aanwezig te zijn. Door deze overname kunnen klanten nu dus zelfs vanaf 2 locaties in hun eigen omgeving worden ontvangen. Op termijn worden de vestigingen in Barneveld samengevoegd. Bob Seemann licht toe: ‘De opening van onze 25e vestiging in Barneveld lijkt dubbel maar deze vestiging is vooral gericht op ondernemers in het agrarische bedrijfsleven. Door deze nu te combineren met de mkb-praktijk van JonkerFieret kunnen we ook in de agrarische markt in dit gebied starten vanuit een nog sterke thuisbasis.’

Foto v.l.n.r.: Bob Seemann (Countus), Dijan Bruins (Countus), Ad Jonker (JonkerFieret), Albert Fieret (JonkerFieret).