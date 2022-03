Flynth neemt Astrium over

De Astrium Groep uit Zoetermeer gaat op in Flynth. Het top-10 kantoor, dat onlangs ook Accon Avm inlijfde, krijgt hierdoor een sterkere positie in de sectoren onderwijs, gemeenten en lokale overheden.

Astrium Accountants werd in 2009 opgericht door Niels Lansbergen en Ron Knoester. Dertien jaar later staan er circa 70 medewerkers op de loonlijst. Astrium is hoofdzakelijk actief in de audit- en assurancepraktijk voor de sectoren onderwijs, gemeenten en lokale overheden. Na de overname behoort Flynth naar eigen zeggen tot de top 5 accountantskantoren in deze sectoren.

Eén van de strategische doelstellingen van Flynth is het continueren van de groei van de auditpraktijk om hiermee de gewenste schaalgrootte te kunnen realiseren die nodig is om te kunnen blijven investeren in kwaliteit en innovatie. Met de acquisitie van Astrium wordt naast de beoogde omzetgroei toegang verkregen tot de sectoren gemeenten en lokale overheden en wordt de marktpositie in de sector onderwijs versterkt.

Niels Lansbergen zegt dat Astrium Accountants voorlopig onder eigen naam actief blijft. Ook in de directie verandert er niets. ‘Voor ons is het belangrijk als werkgever aantrekkelijker te zijn en blijven. Flynth biedt met hoogwaardige dienstverlening in een laagdrempelige omgeving voor medewerkers veel perspectief,’ aldus Lansbergen.

Op de foto: Knoester (l) en Lansbergen.