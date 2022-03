Europa wil variabele beloning bestuurders koppelen MVO-doelstellingen

De Europese Commissie heeft op 23 februari 2022 haar voorstel voor een Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) gepubliceerd. De voorgestelde richtlijn wil variabele beloning van bestuurders koppelen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van ondernemingen.

Transparant en voorspelbaar

Met de CSDD-richtlijn – een aanvulling op diverse EU-initiatieven, waaronder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), het ‘Fit for 55’-pakket en de Europese ‘Green Deal’ – wil de Europese Commissie een transparant en voorspelbaar kader voor de hele EU. Het moet ondernemingen helpen duurzaamheidsrisico’s en -effecten op de belangrijkste mensenrechten- en milieurisico’s te beoordelen en te beheren, ook in hun waardeketens. Onderdeel van het voorstel is een koppeling tussen de duurzame strategie en de variabele beloning van de bestuurders.

Due dilligence

Volgens de al aangenomen CSRD moet een bedrijf processen opzetten om informatie voor rapportagedoeleinden op de juiste wijze te verzamelen. Deze verplichting hangt nauw samen met de due diligence-verplichting die in het kader van de CSDD-richtlijn is ingesteld om negatieve effecten te identificeren. Verder moeten ondernemingen die onder het bereik van beide richtlijnen vallen, rapporteren (CSRD) over hun due diligence-verplichtingen (CSDD). De voorgestelde richtlijn zal ertoe leiden dat de verslaglegging van ondernemingen in het kader van de CSRD-richtlijn vollediger en doeltreffender wordt.

Variabele beloning

Artikel 15 van het richtlijnvoorstel verplicht ondernemingen die onder het bereik van de richtlijn vallen een plan te maken om te zorgen dat hun bedrijfsmodellen en -strategieën verenigbaar zijn met de overgang naar een duurzame economie en de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius.

Hoewel de voorgestelde richtlijn het niet expliciet vermeldt, lijkt deze volgens PwC te suggereren dat ondernemingen de strategie voor variabele beloning van een onderneming in bepaalde situaties aan hun duurzaamheidsdoelstellingen moeten koppelen. De invoering van dit artikel kan een stimulans zijn doelstellingen die in de eerste plaats met milieudoelstellingen, maar ook met sociale en bestuurlijke doelstellingen verband houden, in de beloningsstrategie voor bestuurders op te nemen.

Implementatie

De voorgestelde richtlijn zal ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Europese Raad worden voorgelegd. Zodra zij is goedgekeurd, hebben alle lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

Lees het hele artikel op de website van PwC.

Hier vindt u de CSDD-richtlijn.