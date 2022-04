AFM ziet aantal vergunninghouders in accountancy licht teruglopen

Het totale aantal reguliere vergunningen voor accountantsorganisaties is het afgelopen jaar licht teruggelopen, meldt de AFM in het jaarverslag 2021. In totaal zijn er in 2021 260 signalen behandeld over accountantsorganisaties, blijkt verder uit het overzicht.

Wta-vergunningen

De AFM heeft deze week het jaarverslag 2021 gepresenteerd. Over het reguliere toezicht op de accountancy meldt de AFM onder anderen dat er in 2021 vijf reguliere vergunningen zijn verleend aan accountantsorganisaties. Er zijn 14 reguliere vergunningen ingetrokken op verzoek van de betreffende accountantsorganisaties en er zijn twee vergunningen vervallen doordat de betreffende accountantsorganisatie niet meer bestaat. De AFM constateert dat het totaal aantal vergunninghouders licht terugloopt, enerzijds doordat vergunningen worden ingetrokken en anderzijds door overnames en samenwerkingsverbanden onder een gezamenlijke vergunning.

Opvolging signalen en incidenten

Accountantsorganisaties, ondernemingen en andere belanghebbenden hebben in 2021 diverse signalen en incidenten gemeld bij de AFM, schrijft de toezichthouder verder onder meer in het jaarverslag. Daarnaast signaleert de AFM ook zelf mogelijke misstanden, onder meer door de media nauwgezet te volgen. In totaal zijn er in 2021 260 signalen behandeld over accountantsorganisaties. Daarvan zijn 159 signalen door accountantsorganisaties gemeld als onderdeel van hun wettelijke verplichtingen om bepaalde meldingen bij de AFM te doen. Denk hierbij aan incidentmeldingen, meldingen over OOB’s op grond van Europese wetgeving en het melden van een tussentijdse beëindiging van een wettelijke controleopdracht. Accountantsorganisaties hebben een wettelijke plicht om de AFM te informeren over incidenten die ernstige gevolgen hebben voor de integere uitoefening van haar rol. De wet definieert daarbij niet precies wat een incident is. De AFM geeft daar een interpretatie voor, maar in de praktijk bleek dat accountantsorganisaties die niet altijd even duidelijk vonden. In 2021 consulteerde de AFM daarom een verduidelijking van de interpretatie.

Tuchtzaken

In 2021 diende de AFM één tuchtklacht in tegen een accountant. In juli 2021 stelde de Accountantskamer de AFM op alle onderdelen in het gelijk in de tuchtzaak tegen de voormalige Deloitte accountant van Steinhoff International Holdings N.V. De AFM had een tuchtklacht ingediend, omdat er sprake was van ernstige tekortkomingen in de wettelijke controle van de jaarrekening 2015/2016 van Steinhoff. De Accountantskamer legde de accountant een tuchtmaatregel op in de vorm van doorhaling in de registers voor de duur van drie maanden. De externe accountant heeft hoger beroep aangetekend.

Lees hier het volledige jaarverslag 2021 van de AFM.