Exact lanceert Exact Globe+

Softwareontwikkelaar Exact stelt Exact Globe+ beschikbaar voor zowel bestaande als nieuwe klanten. Exact Globe+ is de nieuwste versie van het programma Exact Globe, waar dagelijks zo’n 13.000 ondernemingen hun bedrijfsprocessen mee aansturen.

De software is onder de motorkap volledig vernieuwd en voorzien van de nieuwste techniek. Daardoor kunnen gebruikers nu én in de toekomst blijven vertrouwen op Exact voor inzicht in hun cijfers en het aansturen van hun organisatie. ‘Met Globe+ bieden we bedrijven een complete oplossing voor het beheren en monitoren van financiële en operationele processen’, vertelt Joep Hoeks, Chief Product Officer van Exact. ‘De plus staat voor alle extra’s die we als Exact te bieden hebben. Dankzij technische verbeteringen in de software kunnen toekomstige toepassingen sneller en eenvoudiger geïmplementeerd worden, iets dat de komende jaren steeds belangrijker wordt. Daarmee is Globe+ hét antwoord op innovatie en kunnen klanten nu en in de toekomst op Exact blijven vertrouwen.’

Vernieuwde en vertrouwde interface

Naast de technologie is ook het design van het programma geoptimaliseerd, wat de software nog gebruiksvriendelijker maakt. Hoeks vervolgt: ‘Globe+ is intuïtief in gebruik. De gebruikersinterface is vernieuwd en tegelijkertijd vertrouwd. Daardoor is het programma eenvoudig in gebruik. De software is het resultaat van een goede inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen in de markt, onze jarenlange ervaring en de expertise van onze software engineers. Samen hebben ze meer dan 6 miljoen coderegels in meer dan 3.300 applicaties aangepast. Hiermee is een fundament ontstaan dat volop mogelijkheden biedt voor innovatie. Daar zijn we trots op.’

Naadloze overstap

Bedrijven die nu werken met de financiële en logistieke functies van Exact Globe kunnen gemakkelijk overstappen naar de Globe+ versie. Binnen hun huidige abonnement of onderhoudscontract kunnen zij vanaf nu gebruik gaan maken van Globe+. Momenteel zijn de Nederlandse en Belgische wetgevingen beschikbaar, de komende maanden rolt Exact de wetgevingen voor andere landen uit en voegt de softwareontwikkelaar functies, zoals Productie, Salaris, en WMS toegevoegd.