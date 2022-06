Personalia | Deloitte benoemt liefst 28 nieuwe partners

Deloitte Nederland heeft per 1 juni 28 nieuwe partners benoemd, waarvan 8 vrouwen. Het totaal aantal vrouwelijke partners komt hiermee op 84. Inmiddels is 22% van de partners binnen Deloitte Nederland vrouw (vijf jaar geleden nog slechts 9%), 11% van de partners heeft een andere etnische achtergrond.

‘Diverse organisatie’

Deloitte mikt op inclusiviteit en diversiteit, meldt het accountantskantoor bij de nieuwe benoemingen: ‘Deloitte Nederland is een diverse organisatie, man/vrouw verhouding overall is 45%, we hebben 70 culturen in de Nederlandse organisatie. Deloitte is positief over de vooruitgang die gemaakt wordt op het gebied van inclusiviteit en diversiteit. We blijven prioriteit geven aan het creëren van een inclusieve en diverse organisatie waar iedereen gelijke kansen heeft. Om er voor te zorgen dat we voortbouwen op deze ontwikkeling hebben we een breed pakket aan initiatieven ontwikkeld (zoals: proud parent program, flexible holidays, gender transition policy, de panel promise reversed mentoring en inclusieve leiderschapstrainingen) die ons helpen onze inclusiviteits- en diversiteitsdoelstellingen te behalen.’

De 28 nieuwe partners van Deloitte Nederland worden op deze pagina voorgesteld.