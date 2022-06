Aleks Kayhan (EY) in bestuur NBA

Aleks Kayhan, partner bij EY, is tijdens de ledenvergadering van de NBA in Utrecht gekozen tot nieuw bestuurslid. Ingrid Hems werd benoemd tot plaatsvervangend voorzitter. Zij neemt die functie over van de afgetreden Esther van der Vleuten.

Kayhan

Drs. Aleks Kayhan RA (1981) is als partner bij EY werkzaam in de controlepraktijk en docent binnen de postdoctorale accountantsopleiding aan de Vrije Universiteit (VU). Daarnaast heeft hij een actieve rol als medeorganisator en host bij de Busy Season Talks. Kayhan volgt binnen het bestuur Esther van der Vleuten op, die conform het aftredingsrooster het NBA-bestuur verlaat.

Hems

Ingrid Hems AA (1976) werd door de ledenvergadering gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van het bestuur, een rol die eerder ook door Van der Vleuten werd vervuld. Hems is in het dagelijks leven directeur financiën en bedrijfsvoering bij sociale werkvoorzieningsorganisatie Ergon. Binnen de NBA is zij tevens voorzitter van de ledengroep accountants in business. Daarnaast is Ingrid Hems commissaris bij woningcorporatie Woonkwartier te Zevenbergen.

Fysiek

Tijdens de ledenvergadering werden ook de controlerend accountant en plaatsvervangend accountant van de NBA benoemd, voor de controle over het boekjaar 2023. Verder stemde de ledenvergadering in met een aanpassing van de contributieverordening. De NBA-ledenvergadering was voor het eerst in twee jaar weer ‘fysiek’ en werd gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Het bestuur van de beroepsorganisatie bestaat uit zeven personen. Voorzitter is Kris Douma. Zijn termijn loopt af in december 2025.