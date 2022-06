Een complete ‘productiestraat’ | Harvest Finance

Uiteindelijk heeft Roordink gekozen voor de oplossingen van Accountancy Gemak. Hiermee kan hij een groot deel van de administratieve handelingen automatiseren en de communicatie met de klant stroomlijnen. Door de inzichten uit de dashboards te combineren met zijn kennis en ervaring als accountant en ondernemer, draagt hij concreet bij aan het succes van zijn klanten.

Grandioos

‘De overgang naar Accountancy Gemak begon voor ons met Boekhoud Gemak. Na wat initiële problemen vlak na de overstap, ben ik nu echt heel content met deze oplossing. Boekhoud Gemak is super eenvoudig te integreren met marktspecifieke bedrijfssoftware waar onze klanten al mee werken, echt grandioos. Fiscaal Gemak beschikt over alle denkbare functionaliteit voor het doen van aangiftes. Voorheen hadden we geen fiscale oplossing, maar nu pakken we IB- en Vpb-aangiftes en dergelijke er gewoon bij.

De aanschaf was best een grote stap, maar het levert ons nu concreet extra opdrachten op. Communicatie Gemak maakt het leven ook een stuk makkelijker en overzichtelijker. Moest je je klant voorheen per mail vragen om de aangifte te accorderen en vooral niet vergeten om deze toestemming ergens goed te bewaren, nu loopt goedkeuring veilig via het systeem. Na vastlegging van de goedkeuring van de klant wordt de aangifte automatisch doorgestuurd naar De Belastingdienst. Rapportage Gemak tenslotte werkt ook heel fijn, het begeleidt je stap voor stap door het proces wat uiteindelijk resulteert in een mooi rapport.’

Rust en zekerheid

‘Met Accountancy Gemak hebben we een totaaloplossing die alle aspecten van onze dienstverlening ondersteunt. Je hoeft gegevens maar één keer in te voeren en vervolgens wordt de informatie in de andere applicaties hergebruikt. Communicatie Gemak is over de oplossingen heen de centrale plek waar communicatie met de klant wordt vastgelegd. De manier waarop alle individuele onderdelen van Accountancy Gemak met elkaar samenwerken, is echt wel uniek. Ik denk niet dat veel andere softwareleveranciers dat zó goed voor elkaar hebben.

Een ondernemer wil wat betreft de financiële afhandeling van zijn bedrijf rust en zekerheid en dat krijgt hij bij ons. Doordat we met Accountancy Gemak processen goed op orde hebben, voorkomen we bovendien dat klanten onnodig geld verliezen. Bijvoorbeeld door bonnetjes direct te digitaliseren waarmee je voorkomt dat ze zoekraken en je de bedragen niet meer kunt aftrekken.’