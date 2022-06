Recruit jij accountancytalent op basis van soft skills?

De gemiddelde accountant is technisch onderlegd, kan met gesloten ogen de boekhouding invoeren en met gemak complexe wet- en regelgevingen onthouden. Toch kan het zo zijn dat je daar tegenwoordig niet meer de gewenste resultaten mee behaalt. Als dat het geval is, mis je waarschijnlijk essentiële soft skills die belangrijk zijn om te presteren in een modern accountantskantoor. Wat houden soft skills eigenlijk in? Waarom zijn ze zo essentieel? En waarom zouden soft skills doorslaggevend moeten zijn tijdens het selectie- en wervingsproces? We lichten het toe in dit blog.

Het zal je niet ontgaan zijn; de accountancybranche wordt steeds digitaler en routinematige taken worden steeds meer geautomatiseerd. Een accountant kan daarom nog zo technisch capabel zijn en de perfecte financiële rapportage maken, zodra dit automatisch gebeurt, moet de accountant zich bewijzen op andere vlakken. Je raadt het al: soft skills. Als de hedendaagse accountant niet in staat is om effectief met klanten te communiceren en samen te werken, zal die accountant niet dezelfde impact bereiken als accountants die minder technisch zijn maar wel klantgerichter. Dat maakt het dat de zogeheten soft skills essentiëler zijn geworden dan de technische skills. Automatisering is daar de belangrijkste aanjager van: een robot kan data analyseren, maar alleen een mens kan met gevoel klantrelaties managen.

Wat is er veranderd binnen de accountancy?

‘Hard skills’ ofwel routinematige taken worden steeds meer geautomatiseerd waardoor er tijd vrijkomt voor adviesverlening en nieuwe diensten. En dat is van groot belang. De verwachtingen en wensen van de ondernemer aan hun accountant is namelijk veranderd. SRA-klantonderzoek met Universiteit Leiden wijst uit dat 81,4% van ondernemend Nederland wil dat de accountant verder kijkt dan de jaarrekening en strategisch advies geeft voor de lange termijn. Daardoor verschuift de focus van de accountant steeds meer van controleren naar adviseren. Omdat accountants in toenemende mate gebruik maken van online data en digitale tools, zijn accountants in staat om hoogwaardig advies op maat te geven. Echter om de adviesrol goed te bekleden, zijn er andere skills vereist. Met name het persoonlijke contact met de ondernemer wordt steeds belangrijker.

Het belang van soft skills voor moderne accountant

Als je in de accountancybranche werkt zijn er een aantal vaardigheden die onmisbaar zijn. Zo heeft de accountant vakkennis nodig en expertise in het gebruik van digitale tools. Maar sociale vaardigheden – de soft skills – van dit beroep moeten niet onderschat worden. Bij sociale vaardigheden denk je waarschijnlijk aan goed luisteren en helder communiceren, maar soft skills gaan verder dan dat. Soft skills zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Zo zijn samenwerking in teamverband, goed plannen en organiseren en je werknemers en klanten meekrijgen met nieuwe ideeën voorbeelden van soft skills. Het draait allemaal om de vaardigheid om effectief met mensen om te gaan. Het verschil valt dus niet meer te behalen in technische kennis, maar juist in het beheersen van soft skills.

Soft skills tijdens wervingsproces

Soft skills worden dus steeds belangrijker; ook tijdens werving- en selectieprocedures. Vooral in de huidige krappe arbeidsmarkt kunnen soft skills doorslaggevend zijn bij het vinden van de juiste kandidaten. Door je te veel te focussen op de technische vaardigheden, kan je het proces onnodig moeilijk maken en kan je talent juist mislopen. Een imponerend CV betekent namelijk nog niet dat iemand in een organisatie zal slagen. Daarvoor zijn soft skills veel belangrijker, zo blijkt uit het onderzoek The Future of Hiring van werving- en selectiebureau PageGroup. De verwachting is dan ook dat soft skills alleen maar essentiëler zullen worden. Eén van de redenen is dat teams steeds diverser worden. Denk hierbij aan leeftijd, culturele achtergrond en geloofsovertuigingen. Om dat werkbaar te maken in een organisatie, mogen goede persoonlijke vaardigheden niet ontbreken. Daarnaast hebben vooral hoogopgeleide werknemers een andere verwachting van een werkgever. Ze willen zich persoonlijk betrokken voelen waardoor er een nauwere samenwerking nodig is.

Dit betekent natuurlijk niet dat technische vaardigheden, vakkennis en ervaring niet meer van belang zijn. Maar het advies is om verder te kijken dan dat. Vooral nu accountants ook sterk beoordeeld worden op soft skills, is het aannemen van een accountant uitsluitend op basis van technische expertise is niet meer genoeg. Laat daarom eens soft skills tijdens de selectie het uitgangspunt zijn in plaats van kennis en ervaring. Een werknemer met de juiste soft skills kan je door middel van training technisch bijspijkeren. Andersom is veel lastiger.

Wil je nog meer tips & tricks over hoe je het juiste talent aan kan trekken voor je team? Lees dan ook onze praktische gids om accountants aan te trekken, te werven én te behouden. En start je zoektocht met een nieuwe mindset.

Bron: Yuki