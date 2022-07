Hoe je creatief het personeelstekort in jouw accountantskantoor oplost

Piekdruktes, een verstoorde werk-privébalans en de noodzaak van digitalisering; de accountancysector staat onder druk. Maar de uitdaging die er met kop en schouders bovenuit steekt is: het personeelstekort. De hele branche heeft er last van; het schreeuwende tekort aan werknemers. Vissen in dezelfde lege vijver en talent proberen weg te kapen bij de concurrent, is in de accountancy helaas niet anders. Wat als we je vertellen dat het anders kan? Dat het zelfs helemaal niet nodig is om op zoek te gaan naar nieuw personeel? Het draait allemaal om het hebben van een andere mindset en een vleugje creativiteit.

De arbeidskrapte in de financiële sector is vooral een probleem in de accountancy- en adviessector. De vraag naar financieel specialisten is groot en vooral accountants blijken zeer gewild. Accountants- en administratiekantoren steken enorm veel energie in het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel. Energie die vaak verspilde moeite is: jonge studenten vinden het vak niet aantrekkelijk en er is veel uitstroom van ervaren accountants. Ondertussen groeit de doorlooptijd van vacatures en sommige posities staan wel een half jaar tot een jaar vacant. Hoog tijd voor accountantskantoren om met een andere mindset creatiever om te gaan met het vinden en behouden van personeel.

Oorzaken personeelstekort in de accountancy

Personeelskrapte is inmiddels een bekend probleem in de sector. Uit de meest recente CBS-Conjunctuurenquête blijkt dat vier op de tien kantoren personeelstekort ervaren. In tegenstelling tot de meeste andere sectoren is het tekort van accountants structureel van aard. Er is vooral een tekort aan accountants met drie tot vijf jaar werkervaring. De verwachting is dat het tekort de komende jaren verder zal oplopen. De drie oorzaken die hier onder andere ten grondslag liggen, zijn:

Lage instroom van studenten op de opleiding. Een carrière als accountant-fiscalist spreekt (veel) te weinig jonge studenten aan. Het beeld van een (baan als) accountant moet niet enkel bijgesteld worden, maar ook dringend opgefrist worden . De perceptie én de realiteit moeten meer op één lijn liggen met de nieuwe generatie accountants en hun digitale DNA.

Een carrière als accountant-fiscalist spreekt (veel) te weinig jonge studenten aan. Het beeld van een (baan als) accountant moet niet enkel bijgesteld worden, maar ook dringend opgefrist worden De perceptie én de realiteit moeten meer op één lijn liggen met de nieuwe generatie accountants en hun digitale DNA. Uitstroom van ervaren accountants . Vanwege hoge werkdruk en steeds strenger wordende wet- en regelgeving, wordt het werk minder aantrekkelijk voor ervaren accountants. Bovendien is er sprake van toenemende vergrijzing in de sector.

. Vanwege hoge werkdruk en steeds strenger wordende wet- en regelgeving, wordt het werk minder aantrekkelijk voor ervaren accountants. Bovendien is er sprake van toenemende vergrijzing in de sector. De werkdruk is te hoog. Accountants zouden onder andere het minst tevreden zijn over de werk-privébalans. Vooral de piekdrukteperiode is voor accountants een tijd waarin de werkdruk relatief hoog is. In deze periode is overwerk veel voorkomend en met name jonge professionals voelen extra disbalans in hun werk- en privéleven.

Werk aan de winkel dus. En hoewel het personeelstekort niet zomaar opgelost is, zijn er zeker wel stappen die je kan ondernemen om het tekort creatief op te lossen. Volgens ING ontkomt de sector er niet aan om te investeren in slimme oplossingen zoals automatisering en data-analyse. Vooral dat laatste zou het beroep aantrekkelijk maken voor jongeren. Bovendien leidt het tot een betere dienstverlening aan klanten, wat ook hoognodig is aangezien klanten veeleisender worden op het digitale vlak.

Laat automatisering voor je werken

Steeds meer accountant ontdekken de voordelen van automatisering. Het automatisch verwerken van documenten en banktransacties door robotic accounting levert namelijk flinke tijdwinst op. Bij Yuki wordt de automatische boekhouding door de Robotic Assistant gedaan. De Robotic assistant slaapt nooit en verwerkt dus 24/7 de boekhouding. Dat maakt de Robotic Assistant een volwaardige werknemer, waardoor je alleen nog maar personeel nodig hebt voor de controles. Lange werkdagen behoren tot de verleden tijd en het einde van tijdrovende repetitieve handelingen is in zicht. Bovendien kan je je personeel inzetten voor andere belangrijke zaken, zoals proactief adviseren, tijdig bijsturen en de juiste koers helpen bepalen voor jouw klanten.

Investeren in datagedreven werken

Wil je als kantoor meer grip krijgen en efficiënter werken om zo de personeelskrapte tegen te gaan? Dan is het ontwikkelen van een data-gedreven kantoor de oplossing. Door datagedreven te werken kan je je processen beter sturen, patronen in klantgedrag of bedrijfsprestaties herkennen en voorspellen en zelfs nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Kortom: voordelen genoeg. Mocht jouw kantoor nog niet datagedreven werken, is het hoog tijd om ermee te starten. Bovendien maakt datagedreven werken het vak aantrekkelijker en leuker voor nieuw, jong talent. Het sneller en gerichter reageren op klanten en de kans om meer in te zetten op proactief en strategisch advies en zo meerwaarde bieden, gaat hand-in-hand met het digitale DNA van de nieuwe generatie.

Tijd om slimmer te werken. Zo houd je de gevreesde piekdrukte onder controle en krijg je ademruimte in je processen. Lees ook ons e-book ‘Hoe je als accountant definitief afrekent met piekdrukte‘ waarin we je de handvatten geven om hiermee aan de slag te gaan. Download het e-book via de banner hieronder.

Bron: Yuki