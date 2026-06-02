Vermetten brengt scope 1- en 2-uitstoot in kaart en mikt op halvering in 2028

Vermetten heeft voor het eerst zijn volledige scope 1- en 2-uitstoot in kaart gebracht. Dat meldt het kantoor in zijn impactverslag over 2025. De uitstoot kwam uit op 2,28 ton CO₂ per fte, tegenover 2,31 ton in 2024. Vermetten wil de CO₂-uitstoot in 2028 met 50 procent hebben teruggebracht ten opzichte van 2025.

Mobiliteit en huisvesting zijn volgens het kantoor de grootste bronnen van CO₂-uitstoot. Vermetten wil de uitstoot onder meer verlagen door het wagenpark en de panden verder te verduurzamen en duurzaam vervoer te stimuleren.

Nieuwe leaseauto’s elektrisch

Sinds januari 2025 geldt bij Vermetten dat alle nieuwe leaseauto’s elektrisch zijn. Leasecontracten met brandstofauto’s worden uitgefaseerd. Het aandeel elektrische leaseauto’s steeg in 2025 van 26% naar 30%. Het aantal laadpunten nam toe van 17 naar 48.

Ook de huisvesting moet verder worden verduurzaamd. Vermetten telde in 2025 elf locaties, waarbij energielabel C het laagste label was. Voor 2026 wil het kantoor twee energielabels verbeteren. Ook wil Vermetten de afvalscheiding op vier locaties verbeteren en het aantal geprinte vellen papier per fte met 10% terugbrengen.

Verzuim daalt naar 3,8 procent

Het impactverslag gaat daarnaast in op medewerkersbeleid. Het ziekteverzuim daalde van 4,1 procent in 2024 naar 3,8 procent in 2025. Voor 2026 mikt Vermetten op 3,7 procent. Verder maakte 7 procent van de medewerkers in 2025 promotie en volgden 55 medewerkers een extern meerjarig opleidingstraject op kosten van het kantoor.

In 2025 introduceerde Vermetten ook VOLT, het Vermetten Ontdekkings- en Leiderschapstraject. Dat programma richt zich op persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsvaardigheden en doorgroei binnen de organisatie.

Foundation opgericht

Vermetten richtte in 2025 de Vermetten Foundation op. Via die stichting wil het kantoor zich inzetten voor kansarme jongeren en ouderen. In 2025 werd 201 uur aan maatschappelijke inzet geregistreerd. Voor 2026 wil het kantoor twee activiteiten organiseren met partijen die zich op deze doelgroepen richten.