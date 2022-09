Hé accountant, hoe staat het met jouw Cybersecurity?

Er is een toename van hackers op databases met kwaadaardige bedoelingen. En jouw gegevens op straat? Dat is toch de nachtmerrie van elk kantoor. Lees in dit blog meer over het belang van goede cybersecurity, de advieskansen én de mogelijkheid om jezelf live te laten inspireren door Security Expert Espen Johansen tijdens het Visma Connected Experience voor accountants event.

Bij het verlaten van je huis, wil je er zeker van zijn dat de voordeur goed op slot is en is het heel vanzelfsprekend dat je dat goed checkt. Maar als het over onze cybersecurity gaat, laten we het vaak te wensen over en staat de digitale deur wagenwijd open. En als je denkt dat je als klein accountants- of administratiekantoor niet interessant bent voor cyberaanvallen, heb je het goed mis. Het aantal gevallen van cybercrime nam explosief toe, met niet alleen grote bedrijven maar juist ook mkb’ers als slachtoffer. Niet voor niets luidden diverse organisaties, die zich met cybercriminaliteit bezighouden, de noodklok: het is hoog tijd dat accountants, die in toenemende mate gebruik maken van online data en digitale tools, hun cybersecurity serieuzer gaan nemen.

Zet je reputatie niet op het spel

Nederlandse accountants- en administratiekantoren hebben inmiddels bijna driekwart van hun bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en een merendeel werkt in de cloud. Die steeds grotere afhankelijkheid van software, netwerken, datakoppelingen, en het feit dat we meer online werken, leidt tot de noodzaak van goede cybersecurity en privacybescherming. En de bereidheid om hierin te investeren; voor het eigen kantoor, maar ook zeker voor de klant.

Het merendeel van hackers is uit op financieel gewin, bijvoorbeeld door het gijzelen of stelen van klantdata of het intellectueel eigendom. Maar het komt ook weleens voor dat een hacker jouw organisatie, als concurrent, buitenspel wil zetten. Accountants met een klein kantoor, waarbij zakelijk en privé door elkaar lopen, zijn extra risicogevoelig om slachtoffer te worden van zo’n hacker. Zelfs met een klein kantoor, kan klantdata interessant zijn voor de concurrent.

Cybersecurity moet dus prioriteit worden in jouw accountantskantoor. De urgentie is enorm en het nog langer uitstellen, maakt de kans des te groter dat jouw kantoor het doelwit wordt. Hoe goed ben je daar eigenlijk op voorbereid? Wat als er geld is weggesluisd naar verkeerde rekeningen of als de website is gehackt? Of nóg erger; er vertrouwelijke informatie het kantoor uitlekt? Dat kost je niet alleen geld, maar ook je reputatie. Dat wil je natuurlijk kosten wat het kost vermijden.

Je zaakjes goed op orde

Veel kantoren hebben hebben hun bedrijfsgegevens en software in de cloud staan. Vaak met behulp van de expertise van een IT-leverancier. Hoewel het aantrekkelijk lijkt om dit volledig uit handen te geven, is het wel jouw verantwoordelijkheid om hier kritisch op te blijven. Controleer altijd waar data wordt opgeslagen, hoe de opslag is ingericht en wat het back-upplan is. Hoe gaat men om met datalekken en waar liggen de risico’s voor de klant? Ben hier goed van op de hoogte en blijf doorvragen aan je IT-leverancier of ICT-verantwoordelijke bij onduidelijkheden. Laat bijvoorbeeld ook eens een test uitvoeren door een buitenstaander. Zo weet je zeker dat je digitale veiligheid waterdicht is.

De kansen van cybersecurity

Een klant wil vanzelfsprekend dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gevoelige informatie. Als kantoor heb je deze zorgplicht naar je klanten. Bovendien komt het steeds vaker voor dat ondernemers verwachten van hun accountant dat ze gedegen advies kunnen geven over cyberveiligheid. Dat biedt strategische kansen om in dit onderdeel van je adviesrol te groeien. Doordat je met meerdere ondernemingen, in waarschijnlijk diverse sectoren werkt, heb je goed zicht op de veiligheidsissues waar ondernemers tegenaan lopen. Via de kennis die je opdoet, kan je als intermediair ervoor zorgen dat ondernemers van elkaar leren. Bijvoorbeeld door best practices te delen en te waarschuwen om niet andermans fouten te herhalen.

Veranderende adviesrol in de praktijk

Paul van Gelderen van accountancy- en administratiebureau 4Figures herkent die veranderende adviesrol. En ziet daarbij vooral ook de verantwoordelijkheid om zelf alles goed geregeld te hebben. Vanui’t onze klantenkring krijgen wij steeds vaker vragen over online veiligheid. Wat als de server van de boekhouding crasht? Of als deze wordt gehackt en gegijzeld door cybercriminelen? Is er dan een actuele back-up voorhanden, op een veilige plaats? Wij eisen dan ook van onze softwareleveranciers dat ze de veiligheid op orde hebben. Je ziet tegenwoordig niet voor niets dat kleinere techbedrijven versneld opschalen. Meer veiligheidsexperts betekent meer kennis en slagkracht om de strijd tegen cybercriminaliteit succesvol te kunnen voeren.’

