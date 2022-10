Meer efficiëntie, tijdwinst én inzicht – 5 tips voor accountants

Als accountant ben je altijd op zoek naar tools om de efficiëntie van je kantoor te verhogen. Vooral nu de rol van een accountant steeds meer van controlerend naar adviserend verschuift, zijn real-time inzicht en actuele prognoses essentiële onderdelen van je werk geworden. Inzicht en prognoses verkrijg je door te werken met slimme geautomatiseerde software. Door zulke tools voor je te laten werken, kan jij je ondernemers naar een hoger plan tillen en ze voorzien van de meest recente financiële data. Wij geven 5 tips om efficiënter, inzichtelijker en tijdbesparend te werken.

Tip 1. Zorg voor een actuele boekhouding

De basis van het verkrijgen van real-time inzicht begint bij een slimme boekhoudoplossing. Cloudbased, 24/7 toegankelijk mét automatische herkenning en verwerking van facturen. Werken in de cloud levert namelijk operationele en financiële voordelen op. Omdat elke wijziging aan een dossier meteen online is opgeslagen, beschikken jij en je ondernemer altijd over up-to-date data en dus real-time inzicht. De tijd die hiermee bespaard wordt, kan je inzetten voor het geven van proactief advies. Met actuele data kan je onderbouwde prognoses maken en de ondernemer bijstaan met het maken van strategische bedrijfskeuzes die bijdragen aan de winstgevendheid van de onderneming.

Tip 2. Communiceer efficiënter met de ondernemer

Het is vast herkenbaar: gemiste telefoontjes, een uitpuilende mailbox en de zoektocht naar dat ene bonnetje wat nog ontbreekt voor een complete administratie. Dat kost niet alleen veel tijd en energie, maar zorgt ook voor miscommunicatie en onduidelijkheden. Daarom loont het om te werken met boekhoudsoftware waarbij het aanleverproces en de communicatie zo eenvoudig mogelijk is voor ondernemers. Werken jouw ondernemers bijvoorbeeld al met een boekhoud app? Zo kunnen zij altijd, on the go, eenvoudig hun bonnetjes indienen. Wil je het jezelf, en je ondernemers, nog makkelijker maken? Werk dan ook met boekhoudsoftware die over slimme communicatie beschikt. Want hoe ideaal zou het zijn als communicatie direct gekoppeld is aan het desbetreffende document? Zo is het altijd helder en worden onnodige fouten voorkomen.

Tip 3. Maak gebruik van prognoses en dashboards

Je werkt met een slimme boekhoudoplossing, de communicatie met de klant is geoptimaliseerd en je hebt eindelijk tijd om gedegen advies te geven op basis van real-time cijfers. De volgende stap is om als accountant de financiële cijfers te vertalen naar advies voor de ondernemer. Een vooruitstrevende adviseur doet dat met behulp van prognoses en dashboards. Op basis van gedetailleerde prognoses kan jij de ondernemer bijstaan in bedrijfsbeslissingen. Beslissingen die impact maken op de winstgevendheid van de onderneming. Is het bijvoorbeeld verstandig om een uitbreiding naar het buitenland te maken? Of is dit hét moment om te investeren in bedrijfsmiddelen? Je zou er zelfs nog aan kunnen denken om je advies te versterken door middel van klantspecifieke dashboards. Een transportbedrijf heeft nou eenmaal andere behoeftes dan een horecabedrijf.

Tip 4. Bespaar tijd met risicogericht samenstellen

Een bijkomend voordeel van werken met slimme tools is dat het een hoop werkdruk voorkomt. Zo zouden accountants bij het samenstellen van een jaarrekening te veel werk doen. Met behulp van de juiste tools kan je hier verandering in brengen door risicogericht samen te stellen. Omdat de kwaliteit van de administratie door slimme boekhoudsoftware zodanig goed is, krijg je de ruimte om stil te staan bij zaken die er toe doen. Bij de risicogerichte aanpak wordt er top-down bepaald wat de risico’s zijn en worden de werkzaamheden daarop gebaseerd. Hierbij richten de werkzaamheden zich vooral op de aspecten die voor de jaarrekening en de klant van belang zijn. Doe je dit goed, dan ervaart de ondernemer jouw meerwaarde als adviseur.

Tip 5. Ontdek de Visma Connected Experience

Nu je op de hoogte bent van de voordelen van slimme accountancytools, vraag je je wellicht af welke tools je het beste kunt inzetten. De software om jouw adviesdiensten te verscherpen vind je bij de Visma Connected Experience voor Accountants. De Connected Experience is een samenwerking van innovatieve Visma-bedrijven, die gezamenlijk werken aan een toekomstbestendig digitaal ecosysteem voor de accountancysector. Dat houdt in dat de software met elkaar geïntegreerd is, maar wel op een innovatieve manier ontwikkeld wordt door zelfstandige organisaties.

Yuki en Visionplanner zijn onderdeel van dit ecosysteem. Gezamenlijk vormen Yuki en Visionplanner een uitstekende basis om jouw meerwaarde als accountant naar een hoger niveau te tillen. Onze software biedt een combinatie van kwalitatieve administraties, veelzijdige dashboards en efficiënte jaarrekeningen.

Benieuwd? Bekijk dan onze how-to-guide voor de moderne adviseur-accountant. Middels praktische video’s geven we jou een inkijkje in onze software en laten we jou zien hoe je in 10 stappen jouw accountantskantoor klaarstoomt voor de toekomst.