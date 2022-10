Belastingdienst komt met podcast voor startende ondernemers

‘Goede start met belastingen’. Zo heet een serie van acht podcasts die de Belastingdienst heeft gemaakt voor startende ondernemers. Doel is ze wegwijs te maken in fiscale zaken.

De podcasts worden gepresenteerd door Robin Rotman en startersvoorlichter van de Belastingdienst Ferry Hoogerheijde. In de ongeveer 25-minuten durende afleveringen loodsen zij startende ondernemers door de do’s en don’ts van belastingzaken. Wat is btw en wat moet je ermee? Wat is een handige manier om je administratie bij te houden? En hoe begin je een administratie op het moment dat je besluit een onderneming te starten? In de podcasts komen verschillende experts aan het woord.

Ook voor ondernemers die al langer bezig zijn kan de podcast nuttig zijn, bijvoorbeeld om kennis bij te spijkeren over de kleineondernemersregeling (KOR), de inkomstenbelasting en het op de zaak te zetten of juist privé houden van de auto.

Afleveringen

1. ‘Ik wil ondernemen, waar moet ik beginnen met belastingen?’

In deze aflevering bespreekt Robin Rotman met Ferry Hoogerheijde samen met KVK-adviseur Astrid Ponsioen de belangrijkste aandachtspunten bij het starten van een onderneming en belastingen. Waar moet je vooraf goed over nadenken? Waar vind je de benodigde info? Wat moet je weten en waar vind je de benodigde info? Hoe begin je?

Beluister aflevering 1

2. Wat is btw en wat moet ik er mee?

Doet een nieuwe ondernemer ook altijd btw-aangifte? Hoe werkt dat? Kan je dat wel zelf?

Ferry Hoogerheijde bespreekt in deze aflevering, als btw-specialist, zijn ervaringen en tips met Robin Rotman. Kortom: alles wat relevant is voor de btw-aangifte hoor je in deze podcast.

Beluister aflevering 2

3. Hoe hou ik mijn administratie bij?

In deze aflevering staat alles centraal wat te maken heeft met het opzetten en bijhouden van je administratie. Denk daarbij aan je zakelijke bankrekening, benzine- en lunchbonnen, boekhoudsoftware en aangifte doen. Robin Rotman en Ferry Hoogerheijde gaan in gesprek met Jan Gerrit Heijenk (zelfstandig adviseur van deadviseur.nu) over het bijhouden van administraties.

Beluister aflevering 3

4. Aftrekposten en belastingen

Welke kosten mag ik aftrekken voor mijn onderneming en welke niet? Dat is belangrijk bij het bepalen van je winst en de belasting die je daarover betaalt. De gastheren van de podcast, Robin Rotman en Ferry Hoogerheijde, praten hierover met René van Iersel, specialist inkomstenbelasting en startersvoorlichter bij de Belastingdienst.

Beluister aflevering 4

5. Inkomstenbelasting

Veel ondernemers hebben verschillende vragen over de aangifte inkomstenbelasting. Hoe werkt het? Kan ik de aangifte zelf doen? Doe ik aangifte met mijn partner? Dit zijn zomaar wat vragen die René van Iersel (specialist inkomstenbelasting en startersvoorlichter) vaak krijgt. In deze podcast bespreken Robin Rotman en Ferry Hoogerheijde met René hoe je de aangifte inkomstenbelasting doet: als je wel of niet ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Beluister aflevering 5

6. Kleineondernemersregeling, is dat iets voor mij?

Een vrijstelling voor de btw, is dat iets voor jou als startende ondernemer? Onze gast Jan de Jongh (BelastingTelefoon) bespreekt in deze podcast de kleineondernemersregeling. Hoe werkt dat en waar moet je aan denken als je je hiervoor wilt aanmelden?

Beluister aflevering 6

7. Auto op de zaak of privé?

Mijn auto: moet ik die voor de belastingen op de zaak zetten of privé houden? In deze podcast gaan Robin Rotman en Ferry Hoogerheijde hierover in gesprek met onze gast Jan Gerrit Heijenk. Als zelfstandig adviseur van deadviseur.nu. heeft hij deze vraag al vele malen langs zien komen. Vandaag bespreekt hij met ons alle ins en outs rondom het onderwerp ‘auto’.

Beluister aflevering 7

8. Meest gestelde vragen bij het starten van een onderneming?

In deze podcast sluiten Robin Rotman en Ferry Hoogerheijde de reeks gezamenlijk af met Astrid Ponsioen (KVK-adviseur). Ferry en Astrid beantwoorden de meestgestelde vragen van startende ondernemers.

Beluister aflevering 8

De podcast is te beluisteren via Spotify, Apple Music, en via www.goedestartbelastingdienst.nl. Op deze site kunnen beginnende ondernemers via de chat ook vragen stellen aan een startersvoorlichter van de Belastingdienst.