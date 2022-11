Van personeelskrapte en stijgende prijzen tot de Covid-pandemie: de horecasector heeft de afgelopen jaren flink wat voor de kiezen gekregen. Om al die uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en óók nog tijd over te houden om te ondernemen, is het wel zo fijn als je financiële zaken op orde zijn. Bij restaurant La Cocotte zit dat goed, mede dankzij de grotendeels geautomatiseerde boekhouding door Adviesburo Hofman.

De relatie tussen een ondernemer en zijn boekhouder is vaak een bijzondere, en zeker in het geval van La Cocotte en Hofman. “Die band bestaat al tientallen jaren”, vertelt Albert Bergwerff, de eigenaar van La Cocotte. Ronald Hofman verzorgt met zijn administratiekantoor niet alleen de financiële administratie van het restaurant, maar voorziet zijn trouwe klant ook van financiële raad en advies over de laatste technologieën.

Met hetzelfde aantal mensen meer klanten bedienen

‘Wij verzorgen boekhouding en salarisadministratie voor voornamelijk het midden- en kleinbedrijf’, vertelt Hofman, die zijn bedrijf zo’n 30 jaar geleden oprichtte. Dankzij de automatiseringsslag die hij door de geïntegreerde systemen van Nmbrs en Yuki heeft kunnen maken, lukt het hem om met hetzelfde aantal mensen steeds meer klanten te bedienen. Zo nemen de inkomsten van het adviesbureau flink toe, terwijl de personeelskosten hetzelfde blijven.

Altijd inzicht in de actuele stand van zaken

Ook Bergwerff ziet de winst van de geautomatiseerde systemen. ‘Het voordeel van automatiseren is dat je adequater kan reageren op je debiteuren- en je crediteurenstand. En nu weet je gewoon per dag hoe de vlag erbij hangt’, zegt de horeca-ondernemer. De combinatie van Yuki en Nmbrs helpt ondernemers om hun bedrijfsvoering beter op actuele cijfers te sturen, de efficiëntie te vergroten en de foutmarge aanzienlijk te verkleinen.

Advies over de beste boekhoudtools

‘Klanten willen vaak weten wat de beste tools zijn om de boekhouding mee te doen”, zegt Hofman. Ook daarin heeft zijn administratiekantoor een adviserende rol. De gebruiksvriendelijkheid van het Yuki-platform helpt enorm om klanten de voordelen van een geautomatiseerde financiële administratie te laten inzien, merkt Hofman. ‘Yuki is heel makkelijk met andere systemen te koppelen, en bijvoorbeeld ook met het kassasysteem van La Cocotte. Dat werkt perfect. Ook het salarispakket van Nmbrs is heel goed geïntegreerd met Yuki, waardoor we echt op basis van een volledig gevulde administratie kunnen adviseren.’

Het resultaat is een prachtige win-win. Hofman kan zijn klant van het best mogelijke advies voorzien, en Bergwerff kan zich zonder zorgen richten op dat wat hij het liefste doet: ondernemen.