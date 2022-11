Mkb kritisch over eigen cyberveiligheid

Mkb-bedrijven vinden dat hun cyberveiligheid geen gelijke tred houdt met ontwikkelingen zoals meer thuiswerken. De meeste hadden afgelopen jaar te maken met een incident en dat kostte het bedrijf gemiddeld ruim twee ton, aldus ICT-bedrijf Eset.



Digitale beveiligingsspecialist Eset deed een jaarlijks onderzoek onder het Europese en Noord-Amerikaanse mkb. Daaruit blijkt dat meer dan twee derde van de 1.200 ondervraagde bedrijven de afgelopen twaalf maanden te maken heeft gehad met een incident op het gebied van gegevensbeveiliging. Gemiddeld kost zo’n beveiligingsincident een ondernemer € 220.000. Een mkb’er maakt zich echter de meeste zorgen over het verlies van gegevens (29%).

Cyberveiligheid blijft achter bij ontwikkelingen

Zo’n zeven van de tien ondervraagde bedrijven stelden dat hun investeringen in cybersecurity geen gelijke tred hebben gehouden met recente veranderingen in hun bedrijfsprocessen, zoals hybride werken. Volgens Eset zijn er dit jaar 20% meer dreigingen gedetecteerd dan vorig jaar. Nederlandse mkb’er maken zich de meeste zorgen over malware (71%), webaanvallen (63%), ransomware (65%) en beveiligingsproblemen bij leveranciers (58%). Andere benoemde bedreigingen zijn Ddos-aanvallen en remote desktop protocol-aanvallen. ‘Het is dan ook geen verrassing dat het algemene vertrouwen van mkb’ers in hun cyberweerbaarheid voor de komende twaalf maanden laag blijft: slechts 48% van de respondenten zegt matig tot zeer veel vertrouwen te hebben in hun cyberweerbaarheid. 13% van de Nederlandse respondenten had veel vertrouwen. Risicoverhogende factoren zijn vooral de werknemers (43%), vinden de mkb-bedrijven.