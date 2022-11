OOvB neemt Brabants administratiekantoor over

OOvB adviseurs en accountants neemt per 1 januari 2023 Wim Wijdeven Administratiekantoor in Langenboom over. Zowel eigenaar Wim Wijdeven als een tweetal medewerkers zullen meeverhuizen naar de vestiging van OOvB in Cuijk.

Wim Wijdeven

Wim Wijdeven begon 25 jaar geleden als zelfstandig ondernemer met een administratiekantoor in Langenboom. Samen met zijn echtgenote Henriëtte, en later ook nog een tweetal medewerkers, hebben ze vanuit hun kantoor in Langenboom vele zelfstandigen en MKB-ondernemers geadviseerd en geholpen met hun boekhouding en belastingaangiften.

Om de overgang soepel te laten verlopen, zal Wim Wijdeven nog twee jaar verbonden blijven aan OOvB adviseurs en accountants.

OOvB adviseurs en accountants versterkt met deze overname haar positie in het Land van Cuijk als toonaangevend adviseur en accountant voor MKB-ondernemingen.