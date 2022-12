Wisseling van de wacht bij RSM

Na 18 jaar als managing partner te hebben gefungeerd zal Rudolf Winkenius per januari 2023 terugtreden en zullen Leo van Wersch en Laura Bles-Temme gezamenlijk het managing partnerschap op zich nemen.

Onder het leiderschap van is RSM in Nederland uitgegroeid tot een organisatie met 650 medewerkers, 7 vestigingen en 20 partners. Winkenius zal nog 1 jaar aanblijven als lid van het dagelijks bestuur en als tax partner.

Leo van Wersch is audit partner in Heerlen en is sinds 2005 werkzaam bij RSM, waarvan de laatste jaren in het dagelijks bestuur. Laura Bles-Temme is tax partner in Amsterdam en sinds 1994 werkzaam bij RSM. Momenteel is zij Service Line Leader van de belastingadviestak.

Co-managing partnerschap

Door de toenemende complexiteit, de grootte van de organisatie en een dynamische en veranderende wereld gelooft RSM in het co-managing partnerschap. Van Wersch en Bles-Temme brengen als managing partners complementaire capaciteiten, hebben een gedeelde visie en kunnen letterlijk op twee plaatsen tegelijk zijn. Zij kunnen zich nog meer richten op zowel interne als externe stakeholders en dragen op vele andere wijzen bij aan een toekomstbestendig bestuur.

Mede ingegeven door de sterke groei heeft RSM daarnaast in de persoon van Bart Barendse een extern geworven COO gevonden die de leiding krijgt over de staffuncties HR, Finance, IT en MarCom. Barendse heeft ruime ervaring als COO bij organisaties in dezelfde branche.

Foto’s: RSM