Personalia | Nieuwe en terugtredende partner bij RSM

Bij RSM zijn twee wijzigingen te noteren in de partnerstructuur. Het aantal partners blijft gelijk: Edwin van Ravenswoud doet een stapje terug; Rob Dassen treedt juist toe tot de partnergroep.

Edwin van Ravenswoud

Edwin van Ravenswoud (l) zal per 1 januari 2023 terugtreden als partner op de vestiging Hoofddorp, echter zal hij wel nog een periode in beperkte mate verbonden blijven aan RSM alvorens hij volledig met pensioen gaat. Edwin begon in 1991 als partner bij EDO accountants, één van de rechtsvoorgangers van RSM. Inmiddels heeft Edwin al gedurende 32 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het kantoor. De laatste tijd richtte hij zich vooral op het uitbouwen van de family office praktijk, waarbij Edwin eigenaren van grote private vermogens adviseert.

Rob Dassen

Nieuw in de partnergroep is Rob Dassen (r), momenteel Audit Director bij RSM in Heerlen en vanaf 1 januari aanstaande Audit Partner. Met veel ervaring op finance gebied, zoals controlling, compliance, risk management en bedrijfsfinancieringen is hij in 2016 overgestapt naar RSM en sindsdien werkzaam in de Audit-praktijk. Rob is daarnaast verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de vestiging in Heerlen.