Personalia: zij maken een nieuwe start in 2023

Op de eerste werkdag van 2023 verwelkomt De Jong & Laan twee nieuwe collega’s en stapt een mkb-accountant het vak uit.

Merel Smit is begonnen als senior assistent-accountant controle bij de Jong & Laan in Vriezenveen. Ze komt van Flynth, waar ze senior assistent-accountant Audit was. Ook AA en RB Richard Timmerhuis beleefde maandag zijn eerste werkdag bij De Jong & Laan. Hij start in Enschede als accountant. De laatste 17 jaar werkte hij bij Hendriksen Accountants.

Frank Jongejan, sinds 2011 directeur en eigenaar van DDJ Decijfersvoorbij, heeft op zijn 60e het accountantsvak vaarwel gezegd. Hij is begonnen als business- en wandelcoach met zijn eigen bedrijf Befra Coaching.