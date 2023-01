Jongeren kiezen steeds vaker voor zzp-schap

Jongeren kiezen steeds vaker voor het zelfstandig ondernemerschap, bericht het AD op basis van cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel. De laatste vijf jaar is het aantal jongeren dat staat ingeschreven als zzp’er ruim verdubbeld.

In het derde kwartaal van vorig jaar telde ons land volgens het CBS 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers. Met name in de branches zorg, techniek, commercie en ICT neemt het aantal zzp’ers toe. ‘Vooral in krappe sectoren waar met roosters wordt gewerkt, zoals in de kinderopvang, zorg en het onderwijs, geven mensen aan dat ze zelf over hun werktijden willen gaan’, geeft het UWV als verklaring. De nieuwe inschrijvingen stijgen met name in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 40 jaar. Zij zouden vaak al op school zijn gestimuleerd om voor zichzelf te werken, aldus het uitkeringsinstituut.

25-minners

Sinds begin 2018 is procentueel gezien vooral het aantal ingeschreven ondernemers van 20 tot 24 jaar toegenomen: dat aantal is met 130 procent gestegen tot 76.697. In de leeftijdscategorie van 25 tot 34 jaar waren er begin dit jaar ruim 50 procent meer ondernemers ingeschreven dan vijf jaar terug. Zij zijn samen goed voor een kleine 260.000 ondernemingen. Volgens de KvK speelt de coronacrisis een grote rol bij de stijging.

