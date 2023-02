Nieuwe Winter ’23 Release ontzorgt mkb’er  

Exact presenteert de Winter ’23 Release. De release bevat updates en bouwt voort op een aantal belangrijke productinnovaties, zoals Globe+ en een nieuwe generatie voor de PSD2-bankkoppeling in Exact Online.

Joep Hoeks, CPO bij Exact: ‘Een seasonal release is een moment waarop we stilstaan bij de innovatie waar we als team dagelijks aan werken. Vooral nu het economisch voor ondernemers onzekerder is, is het onze missie om hen zoveel mogelijk van administratieve lasten te ontzorgen, zodat zij zich op hun business kunnen focussen. Goede automatisering helpt hierbij. ‘

Tiende editie Exact Live

Naast de presentatie van de Winter’23 Release, kondigt Exact ook aan dat de tiende editie van Exact Live op 16 mei zal plaatsvinden in Rotterdam Ahoy. Tijdens de jubileumeditie worden klanten op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen en komende innovaties, zoals de lancering van Exact Online Premium, de vierde editie van Exact Online. Met een programma van interactieve kennissessies en diverse topsprekers belooft het een dag vol inspiratie, inzichten en ontmoetingen te worden.

Taken toevoegen aan werkprogramma

Exact Online Jaarrekening is samen met Exact Online Fiscaal één van de twee nieuwe oplossingen die onlangs zijn toegevoegd aan de accountancy suite. Niet alleen staat de nieuwe fiscale jaargang klaar, maar het is ook mogelijk om taken toe te voegen aan het standaard werkprogramma en die gemakkelijk klantspecifiek te maken.

Nieuwe generatie bankkoppelingen

Nieuwe generatie bankkoppelingen voor ABN AMRO en ING: Klanten van ABN AMRO en ING krijgen via Exact Online voortaan minstens vier keer per dag een overzicht van de laatste transacties en houden volledige controle over de toegang tot hun bank. Bovendien kunnen ABN AMRO-klanten binnenkort ook direct betalingen en incasso’s doen vanuit Exact online. Dit is allemaal mogelijk door de nieuwe PSD2-bankkoppelingen, die binnenkort beschikbaar komen.

Automatisch toewijzen bankafschriftregels

Wanneer bankafschriftregels worden toegewezen, wordt bijna altijd gekozen voor de eerste (beste) suggestie. Vanaf nu kunnen Exact-klanten altijd de beste suggestie toegewezen krijgen en dat scheelt een hoop tijd. Om controle te behouden voegt de software de status ‘aandacht vereist ‘ toe voor afschriftregels die waarschijnlijk nog een check nodig hebben. Deze status verschijnt bijvoorbeeld wanneer het om een deelbetaling gaat, of wanneer er meerdere suggesties zijn.

Sneller werken met boekingstemplates

Als accountant is werken met boekingstemplates nu ook mogelijk in Exact Online. Handig voor bedrijven die te maken hebben met terugkerende facturen, waarbij ze kosten willen uitsplitsen over meerdere grootboekrekeningen of kostenplaatsen. Wanneer een boekingsvoorstel wordt aangemaakt, wordt voortaan ook rekening gehouden met deze templates, waardoor ze automatisch correct worden ingevuld.

Exact Globe+ versnelt

Exact Globe+, de nieuwe versie van Exact Globe, ontving voor de Winter’23 Release verschillende innoverende updates. Zo kan Globe+ voortaan werken met de 64-bit versies van Microsoft Office. Niet alleen wordt het werken met Microsoft Office producten sneller op deze manier, het maakt ook de installatie van Exact software sneller en eenvoudiger voor klanten.