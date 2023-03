Ook Coney Minds sluit aan bij Green by Blue

Coney Minds heeft zich als derde accountantskantoor aangesloten bij het duurzaamheidsplatform Green by Blue. Eerder sloten Van Oers en HLB Witlox Van den Boomen zich al aan.

Doelstelling van het platform is ondernemers bij te staan in de transitie naar een duurzaam bedrijfsmodel en het voldoen aan de nieuwe wettelijke ESG-verantwoordingsvereisten in 2025. Coney Minds heeft vestigingen in Rotterdam, Haarlem en Goirle. Partner Pieter de Kok: ‘Het thema ESG heeft de laatste tijd, mede gedreven door wetgeving, in zowel het bedrijfsleven als bij de accountants topprioriteit gekregen. Een goed teken wat mij betreft. Ik geloof erin dat de ‘groene’ ondernemers een koppositie kunnen pakken wanneer ze hier transparant over zijn. De rol van de accountants hierbij is cruciaal, want is het verhaal van de ondernemers eerlijk en betrouwbaar?’

Coney Minds heeft zich vanaf februari aangesloten bij het Green by Blue-platform.