Benieuwd hoe jij in vijf stappen een efficiëntere backoffice inricht? Een soepel draaiende backoffice creëert namelijk tijd en ruimte om de dienstverlening naar klanten te verbeteren én de focus te leggen op het werkgeluk van je medewerkers.

In dit stappenplan liften we een tipje van de sluier:

• Waarom een duidelijk visie essentieel is voor een goede backoffice;

• Waarom je inzicht moet hebben in je huidige processen;

• Het belang van de juiste software;

• Het belang van KPI’s;

• En waarom je nooit de medewerkers en klanten uit het oog moet verliezen.

Lees hieronder alvast de eerste paar stappen:

Stap 1: Ontwikkel een goede visie

Een goede backoffice is het fundament waarop je accountants- of administratiekantoor staat. Draait de backoffice soepel, met de juiste software en de juiste mensen, dan is er tijd om klanten proactief te adviseren. Zo voeg je immers als kantoor echte toegevoegde waarde aan de klant. En hoewel het zo simpel klinkt, is de achterliggende vraag minder eenvoudig. Hoe bepaal je nou wat de juiste software is, welke mensen je op de backoffice nodig hebt en wat jouw ideale klant is? Daarvoor is een visie op het hele kantoor nodig. In ons e-book geven we je tips voor het opstellen van een goede visie.

Stap 2: Breng de huidige processen in kaart

Om verbeteringen binnen het kantoor door te voeren, is het van belang om te weten hoe de huidige processen eruitzien. Hoe efficiënt werk je nu? En welke stappen moet je nemen om de gestelde doelen te behalen?

