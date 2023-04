Duurzame plaatsing: wat is het en hoe wordt het een succes?

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het vaak lastig om betaald werk te vinden én te houden. En dat ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Duurzame plaatsing kan een oplossing zijn. Verzuimspecialist Sazas legt uit wat duurzame plaatsing is en hoe uw klant hiervan een succes kan maken.

Wat is duurzame plaatsing?

Bij duurzame plaatsing gaat het om mensen met een arbeidsbeperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden voor minimaal één jaar op een goede manier aan het werk geholpen en gehouden. Bij mensen met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt kunt u denken aan mensen met autisme, slechthorendheid, rugklachten of een spierziekte. Ook kan het gaan om het bieden van goede voorwaarden wanneer mensen met een arbeidsbeperking van baan veranderen.

Onderzoek van HAN University of Applied Science

Er was weinig bekend over hoe duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking binnen een ‘gewoon’ bedrijf de eerste jaren verloopt. Ook was er weinig informatie over de zaken die daarbij belangrijk zijn voor zowel werkgevers als medewerkers. Daarom voerde HAN University of Applied Science de afgelopen vier jaar een praktijkonderzoek uit: ‘Duurzaam Werk(t)’. Onderzoekers keken welke zaken een positieve invloed hebben op de duurzame plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking. Ook keken ze wat de extra waarde is van een arbeidsdeskundige.

In het onderzoek werden veertien arbeidsplaatsingen onderzocht in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond, Rijk van Nijmegen en Twente. Vragenlijsten en gesprekken gaven inzicht in de ervaringen van werkgevers, medewerkers en arbeidsdeskundigen. Dit gaf veel informatie over hoe duurzame plaatsingen in de praktijk werken.

Goede begeleiding en waardering spelen een belangrijke rol

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gevolgde plaatsingen vaak succesvol zijn. Alle medewerkers die in het onderzoek werden gevolgd, kregen in het tweede jaar een vast contract. Niet alleen zorgen voor passend werk is belangrijk. Goede begeleiding is dat ook. Ook blijkt de medewerker meer gemotiveerd als hij/zij zinvol werk doet en hiervoor waardering krijgt.

Zeven tips voor een succesvolle duurzame plaatsing

Uit het onderzoek ‘Duurzaam Werk(t)’ kwamen zeven succesfactoren voor duurzame plaatsingen naar voren. Die kunnen werkgevers helpen om duurzame plaatsingen tot een succes te maken.

1. Vaardigheden medewerker

Werkgevers vinden het belangrijk dat medewerkers een aantal basisvaardigheden onder de knie hebben. Denk bijvoorbeeld aan een goede omgang met collega’s en leidinggevenden, op tijd komen en afmelden bij ziekte. Daarnaast zijn motivatie, interesse, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden belangrijk. Maar ook het accepteren van en openheid over de beperking, maakt het voor werkgevers makkelijker om de medewerker goed te kunnen begeleiden.

2. Vaardigheden werkgever

Ook de vaardigheden van werkgevers of leidinggevenden zijn van invloed op het succes van een duurzame arbeidsplaatsing. Zo moet een werkgever zorgen voor passend werk en voldoende begeleiding. Maar ook de motivatie van de werkgever, goede communicatie en een prettige en veilige werksfeer waarbij iedereen wordt geaccepteerd, zijn belangrijk.

3. Passend werk

Is er een goede match tussen de medewerker en het werk dat hij of zij doet? De groep medewerkers met een arbeidsbeperking is heel verschillend als het gaat om opleiding, beperkingen en behoeften. Passend werk en maatwerk zijn daarom belangrijk.

4. Begeleid werk

Een goede begeleiding tijdens het werk is een belangrijke voorwaarde voor het succes van een duurzame arbeidsplaatsing. Denk aan hulp bij het opstellen van taken en het aanbrengen van structuur. Het is daarbij belangrijk dat de begeleiding laagdrempelig en op maat is en dat beide partijen elkaar vertrouwen. Begeleiding van buitenaf kan succesvol zijn, maar vraagt vaak meer inzet van de begeleider. Een begeleider van buitenaf kent het bedrijf namelijk meestal minder goed.

5. Zinvol werk

Voelt een medewerker zich nuttig en gewaardeerd? Kan hij of zij echt een bijdrage leveren? Voor de meeste medewerkers is werk een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Het zorgt ervoor dat mensen zich tevreden en onafhankelijk voelen. Zinvol werk doen is dan ook een belangrijke voorwaarde voor succes.

6. Breed gedragen werk

Draagvlak en betrokkenheid van leidinggevenden en collega’s zijn voor mensen met een arbeidsbeperking belangrijk om zich goed te voelen op een werkplek. Ook een doel voor een lange periode en een goede aanpak zijn belangrijke voorwaarden voor succes, vooral binnen grote organisaties. Kleine organisaties kunnen zich vaak sneller aanpassen en inspelen op wat medewerkers nodig hebben.

7. Subsidies

Bijna alle werkgevers in het onderzoek maken gebruik van subsidies en zien dit ook als voorwaarde om duurzame plaatsing tot een succes te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om financiële ondersteuning in de vorm van loonkostensubsidie, loonvrijstelling of proefplaatsingen. Voor een deel van de medewerkers voelt gesubsidieerd werk alleen toch alsof ze ‘geen echte baan’ hebben.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas