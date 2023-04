Expertgroep aan de slag met advies herziening accountancy-opleiding en beroepsprofiel

Prof. dr. Leen Paape en prof. dr. Edith Hooge zijn tot leden van de expertgroep benoemd die zich gaat buigen over de herijking van het beroepsprofiel van accountants en van (het stelsel van) de accountantsopleiding. Margreeth Kloppenburg is benoemd tot secretaris van de expertgroep. Dat melden kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn op LinkedIn.

Expertgroep

In hun vierde en vijfde voortgangsrapportages hebben de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector de minister van Financiën geadviseerd om gezamenlijk met de NBA een expertgroep aan te stellen die zich zal buigen over de herijking van het beroepsprofiel van accountants en van (het stelsel van) de accountantsopleiding. In het jaarplan 2023 en tijdens de ALV in december 2022 heeft het NBA-bestuur al een herijking aangekondigd van het beroepsprofiel en het onderwijs voor het accountantsberoep. In navolging hiervan hebben het ministerie van Financiën en de NBA gezamenlijk opdracht verleend aan een tweetal onafhankelijke experts om hierover te adviseren. De opdracht zal worden uitgevoerd onder auspiciën van de Kwartiermakers.

Leden expertgroep

Leen Paape is een bekend gezicht in de wereld van accountancy, onder meer als voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) van de NBA. Hij zal gedurende de looptijd van de opdracht zijn rol als voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA neerleggen. Edith Hooge is sinds 2012 hoogleraar Onderwijsbestuur bij TIAS, Tilburg University, en voorzitter van de Onderwijsraad en de Politieonderwijsraad. Margreeth Kloppenburg is als zelfstandig adviseur betrokken bij het bevorderen van integer gedrag in organisaties en heeft ruime ervaring als docent, trainer en intervisiebegeleider in het accountancyonderwijs.

De kwartiermakers verwerken het advies in hun slotrapportage aan de minister van Financiën. Herziening van het beroepsprofiel is een verantwoordelijkheid van de NBA. Het bestuur van de NBA neemt het advies van de expertgroep mee in een voorstel voor herziening van het beroepsprofiel.