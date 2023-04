Overkomen het leven (en je werk) jou – of geef je het zelf vorm?

“Maar jullie hebben toch een keuze?” Die vraag stel ik regelmatig, soms zelfs wat wanhopig, aan kantoren, medewerkers en daarmee ook aan vrouwen in de accountancybranche. Het beeld dat ‘geleefd worden’ je nu eenmaal overkomt in deze sector, dat het erbij hoort, lijkt wijd verspreid. Wat mij betreft is het tijd voor meer persoonlijk leiderschap in de accountancysector. Een belangrijke vaardigheid voor iedereen, maar vooral voor vrouwen in deze branche.

In dit artikel leg ik uit wat persoonlijk leiderschap is en waarom het zo belangrijk is voor vrouwen in deze branche. Want wat is nu eigenlijk persoonlijk leiderschap? Dit is het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en je eigen toekomst. Het gaat erom dat je in staat bent om je eigen koers uit te zetten, je eigen doelen te stellen en daar ook naar te handelen. Persoonlijk leiderschap gaat ook over het hebben van zelfkennis, het kunnen omgaan met veranderingen en het kunnen nemen van risico’s.

Waarom belangrijk voor vrouwen?

Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities in de accountancybranche. Dit heeft verschillende redenen, zoals onbewuste vooroordelen, culturele normen en verwachtingen en een gebrek aan rolmodellen. Om deze situatie te veranderen, is persoonlijk leiderschap van groot belang. Drie richtingen waarin persoonlijk leiderschap jou (en de branche) verder kan brengen:

Persoonlijk leiderschap is een manier om jezelf te ontwikkelen en om te groeien als persoon. Door jezelf beter te leren kennen en je eigen koers uit te zetten, kun je beter omgaan met uitdagingen en veranderingen. Dit kan je helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen en om beter om te gaan met stressvolle situaties.

Persoonlijk leiderschap kan je helpen om je eigen carrière beter te managen. Door je eigen doelen te stellen en daar ook naar te handelen, kun je jezelf op de kaart zetten en laten zien wat je waard bent. Je kunt bijvoorbeeld vragen om meer verantwoordelijkheid of om een andere functie binnen het bedrijf. Door te laten zien dat je leiderschapskwaliteiten hebt, kun je jezelf ook beter profileren als een potentiële leider binnen het bedrijf.

Persoonlijk leiderschap kan bijdragen aan het doorbreken van genderongelijkheid en het vergroten van diversiteit binnen de accountancybranche. Vrouwen die persoonlijk leiderschap tonen, kunnen fungeren als rolmodellen voor andere vrouwen in de branche. Hierdoor wordt het voor hen gemakkelijker om zich te ontwikkelen en te groeien binnen de organisatie. En dat is oprecht nodig. Geen twijfel dus dat het gaat helpen.

Reactie kiezen

Hoe ontwikkel je persoonlijk leiderschap? Het allereerste wat belangrijk is om te beseffen, is dat er ruimte zit tussen actie en reactie. Dit betekent dat je niet automatisch hoeft te reageren op een situatie zoals die zich voordoet. Er zit een moment van zelfreflectie tussen wat er gebeurt en hoe jij erop reageert. Je hebt dus de keuze om bewust te kiezen hoe je reageert, in plaats van dat de situatie jou overkomt. Als je leert om je triggers te herkennen, oftewel de dingen die jou uit balans brengen, kun je bewust kiezen hoe je hierop reageert. Door deze vaardigheid te beheersen, krijg je meer controle over je leven en groeit je zelfvertrouwen. Je voelt dat je de regie hebt en niet langer machteloos staat tegenover de gebeurtenissen om je heen.

Zelfkennis en open staan voor verandering

Een belangrijke eerste stap is om meer zelfkennis te ontwikkelen, om bewust stil te staan bij wat jij waardevol vindt in het leven. Wat zijn bijvoorbeeld de twee belangrijkste waarden waar jij je door wil laten leiden in je leven? En waar beweeg je naartoe, wat wil je bereiken? Ook een scherpe en liefdevolle spiegel van collega’s, vrienden of professionals op je gedrag kan je helpen om meer inzicht te krijgen in wat je doet én ook niet doet. Daarnaast is het goed om open te staan voor veranderingen en uitdagingen.

Het kan helpen om jezelf uit te dagen en nieuwe dingen te proberen. Hierdoor ontwikkel je nieuwe vaardigheden en vergroot je je zelfvertrouwen. Dat vraagt ook om een beetje risico nemen. In de accountancy is risicomijdend gedrag geen zeldzaam verschijnsel, omdat het werk erop gericht is om risico’s te minimaliseren voor de cliënten waarvoor gewerkt wordt. Maar als het gaat om persoonlijk leiderschap, is het juist belangrijk om wél risico’s te nemen.

Leven zelf vormgeven

Persoonlijk leiderschap gaat over het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven en het actief vormgeven van je toekomst. Dit kan betekenen dat je beslissingen moet nemen waarbij er een bepaald risico aanwezig is. Bijvoorbeeld het volgen van een nieuwe opleiding of het starten van een eigen bedrijf. Het nemen van risico’s kan bijdragen aan het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Zo kun je tot nieuwe inzichten en kansen komen, die anders niet zouden zijn ontstaan. Het is dus belangrijk om te leren hoe je effectief kunt omgaan met risico’s, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het werk dat je doet. Door te accepteren dat fouten maken onderdeel is van het leerproces, kun je makkelijker nieuwe dingen uitproberen. Dit kan resulteren in nieuwe kansen en mogelijkheden binnen jullie organisatie.

Groei en succes

Persoonlijk leiderschap is een belangrijke vaardigheid voor iedereen, maar vooral voor vrouwen in de accountancysector. Het helpt vrouwen om zichzelf verder te ontwikkelen, hun carrière te managen, bij te dragen aan het doorbreken van genderongelijkheid en diversiteit binnen de organisatie te vergroten. Door meer zelfkennis te ontwikkelen, open te staan voor veranderingen en uitdagingen en te leren omgaan met risico’s, kun je als vrouw persoonlijk leiderschap ontwikkelen en succesvol zijn, worden en blijven binnen de accountancybranche.

Leertraject

Wil jij als vrouw in deze sector écht aan de slag met je persoonlijk leiderschap? Er zijn verschillende redenen waarom het de moeite waard is om deel te nemen aan een leertraject persoonlijk leiderschap onder leiding van Gerrie van der Wal en Marinde van Loo. Samen met gelijkgestemde vrouwen ga je gedurende een periode van 6 maanden aan je leiderschap werken. Deelname aan dit leertraject kan om de volgende redenen interessant voor je zijn:

Persoonlijke groei: het leertraject biedt je de kans om intensief met jezelf aan de slag te gaan en je persoonlijke leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Dit kan bijdragen aan meer zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Door aan de slag te gaan met je persoonlijke ontwikkeling, kun je beter omgaan met uitdagingen en veranderingen en ben je beter in staat om richting te geven aan je eigen leven.

Verbreding van je netwerk: het leertraject biedt de mogelijkheid om in contact te komen met andere gelijkgestemde vrouwen. Dit kan bijdragen aan het opbouwen van een waardevol netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Het kan ook inspirerend werken om te zien hoe anderen met persoonlijk leiderschap aan de slag gaan.

Transformatie: alleen al door in te schrijven, ga je een commitment aan met jezelf én de groep die meedoet. Daarmee kies je voor jezelf én jouw persoonlijke leiderschap. Beweging en ontwikkeling zijn hiermee gegarandeerd.

Je kunt je nu nog inschrijven: Persoonlijk leiderschapstraject voor vrouwen in de accountancy.

Marinde van Loo is als teamontwikkelexpert verbonden aan Fiscount, het kennis-, advies- en trainingscentrum voor de accountancybranche