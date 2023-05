Met deze vier keuzes ben je als accountant klaar voor de toekomst

Van klantenstops en personeelstekorten tot compliance- en securityrisico’s: voor accountants liggen er vandaag de dag tal van grote uitdagingen op de loer. Tegelijkertijd biedt de snel veranderende accountancybranche veel kansen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en automatisering. Om succesvol te blijven of nog succesvoller te worden, is het dan ook belangrijk om met het oog op de toekomst de juiste keuzes te maken.

1. Kies je klanten zorgvuldig

De klant is koning. Het klinkt voor veel accountants waarschijnlijk als een principe waar niet aan te morrelen valt. Toch kan het maatwerk dat vaak nodig is om deze belofte waar te maken, voor onnodig stroeve processen zorgen. En dat zit dan weer de automatiseringsslag in de weg die je helpt om efficiënter te werken en de broodnodige kosten en tijd te besparen. Kies er daarom voor om één lijn te trekken in de manier waarop je met klanten samenwerkt, ook al heeft dit misschien tot gevolg dat je van sommige klanten afscheid moet nemen.

2. Kies voor relatiebeheer en advies

Het werk van een accountant is de afgelopen decennia enorm veranderd. Van de werkzaamheden die vroeger handmatig werden uitgevoerd, kan het gros dankzij slimme software tegenwoordig automatisch. Door de tijd die je hiermee wint aan relatiebeheer en proactief advies te besteden, lever je veel toegevoegde waarde voor de klanten met wie je samenwerkt en kan je je onderscheiden van concurrenten. Voor veel ondernemers is zo’n sparringpartner die op basis van data-inzichten meedenkt over de lange termijn enorm waardevol.

3. Kies voor vaste prijzen en creëer duidelijkheid

Door het personeelstekort in de accountancy is het voor de meeste kantoren lastig om te groeien door meer factureerbare uren te maken. Wat je wél kan doen, is meer waarde leveren voor je klanten. Een vast verdienmodel, met slimme digitale ondersteuning en genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht, helpt hierbij. Je zorgt zo voor een voorspelbare inkomstenflow en creëert duidelijkheid voor je werknemers én je klanten. De meesten van hen zullen dit toejuichen. Klanten willen doorgaans liever standaard dienstverlening tegen standaardkosten in plaats van het gevoel dat bij iedere vraag de teller begint te lopen.

4. Compliance en security zijn géén keuze

Tegenwoordig ontkom je er als accountant niet meer aan om van compliance en security een prioriteit te maken. Het is een voorwaarde om verantwoord samen te werken en te ondernemen. Zorg er dus voor dat je je processen zo inricht dat je aan wet- en regelgeving voldoet en veiligheidsrisico’s ontloopt. Dit kan bijvoorbeeld door data centraal op te slaan in plaats van verdeeld over losse applicaties, en door vanuit één dossier met versiebeheer te werken. Maak vanuit je adviesrol ook klanten bewust van de veiligheidsrisico’s waarmee zij te maken hebben. Hiermee help je hen niet alleen, maar bescherm je ook je eigen organisatie. De meeste aanvallen met ransomware worden immers onbewust geïnitieerd door je directe omgeving, bijvoorbeeld door een klant die de beveiliging net wat minder goed op orde heeft.

Stoom jezelf klaar voor de toekomst tijdens Exact Live

Op 16 mei 2023 vindt Exact Live plaats in Ahoy Rotterdam. Met diverse workshops, trainingen, break-out- en keynote sessies over de toekomst van accountancy, biedt dit businessevent een dynamische blik op alles wat er speelt in de sector. Een perfecte gelegenheid om je te laten informeren en inspireren, en jezelf zo klaar te stomen voor de toekomst. Want slimme accountancy begint met inzicht. Schrijf je gratis in of lees meer over het programma.