PwC blijft ontkennen: ‘Niet de accountant van Sywert van Lienden’

Onderzoekswebsite Follow The Money stelt dat het documenten heeft ingezien waaruit blijkt dat PwC tóch accountant was van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) en/of Relief Goods Alliance (RGA). De accountant, die dit eerder ontkende, houdt tegen Accountancy Vanmorgen vol dat het kantoor niet de boeken controleerde van de omstreden mondkapjesorganisaties.

Deloitte deed in 2022 onderzoek naar de mondkapjesdeal tussen VWS en Sywert van Lienden, Camille van Gestel en Bernd Damme. Laatstgenoemden, die worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen, zeiden vorig jaar dat ze goed meewerkten aan het onderzoek dat Deloitte in opdracht van de overheid uitvoerden. Maar Follow The Money stelt dat Van Lienden cum suis informatie uit documenten heeft verwijderd alvorens deze naar de onderzoekers te sturen.

Presentatie Rabobank

Het gaat om een presentatie die het trio voorjaar 2020 deed voor de Rabobank. Doel was werkkapitaal (‘115-120 miljoen euro’) op te halen voor een tweede deal met de overheid. In het document, dat FTM zegt te hebben ingezien, zou staan dat alle externe communicatie ‘enkel in naam van de Hulptroepen Alliantie gedaan worden’. Daarmee zou het bestaan van de bv Relief Goods Alliance (RGA) voor de buitenwereld verborgen moeten blijven. Via deze bv verdienden Van Lienden cum suis 20 miljoen euro aan de mondkapjesdeal, waarover zij naar buiten bleven volhouden dat ze het ‘om niet’ deden. De drie mannen stuurden de Rabobankpresentatie naar de onderzoekers van Deloitte. De communicatiestrategie, die tot doel had het bestaan van de commerciële bv te verhullen, was echter verwijderd.

PwC

De oorspronkelijke presentatie zou ook melden dat PwC als accountant voor SHA/RGA optrad. Het kantoor heeft dit echter altijd ontkend en blijft dat ook nu tegen Accountancy Vanmorgen ontkennen. ‘PwC was niet de accountant van Hulptroepen Alliantie of Relief Goods Alliance’, zegt een woordvoerder. Hij stelt dat FTM niet gebeld heeft met PwC om de bewering te checken.

Kort na oprichting van de ideële stichting vermeldde de website dat er ‘een audit van een onafhankelijke accountant in het kader van transparantie’ zou komen. Deze informatie bleek in oktober 2021 van de website verwijderd. In interne stukken, ingezien door de Volkskrant, werd in 2020 gemeld dat er onafhankelijk toezicht zou komen door een gerenommeerde accountant. Daarbij werden de namen genoemd van PwC en EY, maar beide accountants zeiden daarop nooit afspraken te hebben gemaakt over zo’n audit. Van Lienden pareerde op Twitter scepsis over zijn stichting met verwijzingen naar onafhankelijk toezicht (‘wij vangen niets, en een accountant houdt daar toezicht op’). Die tweets werden eveneens verwijderd.