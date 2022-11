Geconfisqueerde BMW van Sywert staat te koop

In augustus legde de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) beslag op financiële tegoeden, woningen en een spullen van Sywert van Lienden. Zijn BMW Z4 Cabrio is de mondkapjesmiljonair definitief kwijt. De auto staat, inclusief krassen door een ‘rancuneuze overbuurman’, te koop.

De grijze BMW Z4 M40i Cabrio kostte Van Lienden in oktober 2020 minimaal 85.000 euro. Hij kocht de auto (340 pk) nadat hij negen miljoen euro had verdiend met zijn inmiddels beruchte mondkapjesdeal. In afwachting van de uitkomst van de diverse rechtszaken tegen Van Lienden en zijn kompanen nam de FIOD in augustus geld en spullen in beslag in Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Inbeslaggenomen goederen blijven eigendom van de oorspronkelijke eigenaar, tot het Openbaar Ministerie beslist of de goederen terug moet worden geven, in bewaring blijven of vernietigd moeten worden.

Lakschade

De BMW Z4 krijgt Van Lienden in elk geval niet terug. De bolide staat te koop op de site van Domeinen Roerende Zaken. Geïnteresseerden kunnen de auto op 7 november bij Domeinen in Soesterberg bekijken. De eventuele koper moet rekening houden met aanzienlijke lakschade. Van Lienden schrijft op Twitter: ‘Sorry voor de krassen met een sleutelbos door een rancuneuze overbuurman.’ De gevallen mondkapjesmiljonair hoopt ’dat de volgende eigenaar er nog maar vele zomers van mag gaan genieten’. Over de verkoop: ‘Ze verkopen het voor een appel en een ei ver onder de marktprijs omdat de waarde van het beslag anders afneemt door de tijd. (het is dus gewoon een beetje een poging tot druk zetten en sarren door het OM – bekende methode).

Eerste eigenaar

De website autoblog.nl schrijft dat het kopen van in beslag genomen auto’s doorgaans een gok is. Maar in dit geval valt dat erg mee. Het is namelijk een jonge BMW die nieuw in Nederland is geleverd, nog maar één eigenaar heeft gehad en slechts 8.197 km op de klok heeft. Het grootste risico dat de nieuwe eigenaar loopt is dat hij/zij wellicht aangezien wordt voor Sywert van Lienden.