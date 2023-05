Exact Live: Hoe kan software-innovatie bijdragen aan toekomstbesteding groeien?

Op de tiende editie van Exact Live deelden Paul Ramakers, chief executive officer (CEO), en Joep Hoeks, chief product officer (CPO), hun visie op hoe software-innovatie kan bijdragen aan toekomstbestendig groeien. De belangrijkste uitdagingen? De krapte op de arbeidsmarkt, de inzet van nieuwe technologieën en verantwoord ondernemen.



Efficiënt werken is dan ook belangrijker dan ooit. Joep Hoeks zoomde tijdens dezelfde sessie in op software-innovaties die daarbij kunnen helpen. Hij presenteerde vier uitgangspunten die bij Exact centraal staan als het gaat om de ontwikkeling van software: gebruiksvriendelijk, open, geïntegreerd en voorzien van no hands automatisering.

Noodzaak automatisering

“Ondernemen is vooruitzien, alleen is dat best lastig in een tijd waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen”, vertelt Paul Ramakers. “Denk aan de inflatie, de krapte op de arbeidsmarkt, technologische innovaties en verantwoord ondernemen. Het zijn thema’s die ons allemaal bezighouden. Ik hoor het niet alleen om mij heen, cijfers uit het Exact 2023 MKB Barometer onderzoek dat we in het voorjaar van 2023 hebben laten uitvoeren, bevestigen deze trends.”

Zo is het vinden van personeel voor veertig procent van de mkb’ers in ons land momenteel een grote zakelijke uitdaging. Iets dat een structureel probleem is geworden. Zestig procent van de ondervraagden geeft aan dat verantwoord ondernemen een belangrijke bedrijfsdoelstelling is in 2023. Kijken we naar technologie, dan gelooft een ruime meerderheid van bijna zestig procent dat technologische veranderingen de komende drie jaar een sterk impact op de markt hebben. Ramakers “Het zijn uitdagingen waar we ook binnen Exact mee bezig zijn, waar we actief werk van maken en waar we jullie vandaag mee hopen te inspireren.”

CO2-uitstoot

Ramakers lichtte toe hoe Exact ook zelf verantwoord ondernemt, hij vervolgt: “Wij hebben het doel om onze CO2-uitstoot in 2030 met vijftig procent te verlagen ten opzichte van 2019. We reizen daarom veel minder en hebben zonnepanelen op de daken van onze kantoren. Maar verantwoord ondernemen gaat wat ons betreft verder dan duurzaamheid, we willen ook een bijdrage leveren aan de samenleving waarin we actief zijn. Daarom mogen al onze medewerkers drie werkdagen per jaar besteden aan vrijwilligerswerk naar keuze.”

Waar het op technologische innovatie aankomt is volgens hem helder: “Efficiënter werken is absoluut een must met de huidige inflatie en krappe arbeidsmarkt. Digitalisering en automatisering kunnen daarbij helpen en daar zetten we bij Exact vol op in. Dagelijks werken meer dan 700 collega’s aan de ontwikkeling van bestaande en nieuwe softwareproducten waarmee we oplossingen kunnen bieden die de bedrijfsvoering van ondernemers en accountants verder kan optimaliseren.”

Vier uitgangspunten bij softwareontwikkeling

Chief Product Officer Joep Hoeks vervolgde de keynote en presenteerde de vier uitgangspunten die Exact hanteert als het gaat om de ontwikkeling van software. “Exact ontwikkelt gebruiksvriendelijke, open en geïntegreerde No Hands bedrijfssoftware”, zo sprak hij. “Gebruiksvriendelijk spreekt voor zich denk ik. Bij Exact ontwikkelen we cloudsoftware die eenvoudig te gebruiken is en voorzien van een moderne gebruikersinterface. Met open bedoel ik de open architectuur die onze software heeft, daar maken we actief werk van. Hierdoor kunnen gebruikers van onze software makkelijk koppelingen maken met apps van andere aanbieders, zodat zij de software zelf op specifieke wensen kunnen aanpassen. Daarmee stimuleren we keuzevrijheid en samenwerking binnen de markt.”

Geïntegreerd gaat om bieden van een om complete suite, van waaruit je naadloos kunt werken en waarin de wereld van financiële software en ERP verbonden is. Bovendien is het een solide en betrouwbare omgeving, waarbij Exact vraagstukken rond privacy en cyber security waarborgt. Tot slot No Hands automatisering. “Dit is de essentie van onze software, want we willen repeterende taken zoveel mogelijk automatiseren, waardoor onze klanten hun handen en tijd vrij hebben om te werken aan hun passies.”