KANS-klachten door beeldschermwerk voorkomen

Medewerkers die meer dan zes uur per dag achter een beeldscherm zitten, hebben een hogere kans op klachten aan armen, nek en schouders. Vooral als zij te weinig bewegen tussendoor. Uit onderzoek van TNO (2022) blijkt dat maar liefst 42 procent van deze medewerkers een hoger risico loopt om arm-, nek- of schouderklachten te krijgen. Bij medewerkers die veel thuiswerken is het risico hierop ook groot.

Lichte klachten kunnen uiteindelijk erger worden. Dit kan leiden tot ziekteverzuim of zelfs beroepsziekten. Als de medewerker ook nog eens last heeft van een hoge werkdruk, dan is het risico op deze lichamelijke klachten nog groter. Hieronder leest u wat u kunt doen om arm-, nek-, of schouderklachten en langdurige uitval te voorkomen.

Wat zijn KANS-klachten?

De term KANS staat voor klachten aan arm, nek en/of schouder. Ook gaat het om de bovenrug, ellebogen, polsen, handen en vingers. Deze klachten kunnen ontstaan doordat medewerkers te lang in dezelfde houding zitten. Daardoor krijgen zij soms pijn, tintelingen of krachtsverlies.

Niet voor alle KANS-klachten is even duidelijk wat de oorzaak is. Wel is onderzocht hoe overbelasting van het lichaam ontstaat. Dit komt door het herhalen van kleine bewegingen, zoals het klikken met de muis of steeds de spieren van schouders en armen aan te spannen. Dit wordt ook wel Repetitive Strain Injury (RSI) genoemd. RSI ontstaat niet ineens. Het is iets dat er geleidelijk in sluipt. Met soms peesontstekingen tot gevolg.

Wat zegt TNO erover?

Veertien procent van al het ziekteverzuim komt door langdurig computerwerk, zegt TNO. Het is ongezond om lang achter het beeldscherm te zitten zonder pauze. Te weinig thuiswerkers nemen regelmatig een (korte) pauze. Maar 39 procent van de thuiswerkers doet dit. Medewerkers die weinig bewegen of lopen hebben 74 procent meer kans op hart- en vaatziekten dan medewerkers die minder dan vier uur per dag zitten en veel bewegen. Wist u dat Nederlandse medewerkers gemiddeld 10,7 uur zitten op een doordeweekse dag?

Beeldschermwerk komt veel voor in de ICT-sector, zoals bij software- en applicatieontwikkelaars of databank- en netwerkspecialisten. Maar ook bij journalisten, accountants, juristen, beleidsadviseurs en boekhouders.

Gevolgen voor de gezondheid

Dertig procent van de beeldschermwerkers die meer dan zes uur per dag achter hun computer zitten, vindt dat hun werkgever meer arbo-maatregelen moet nemen. En zestien procent zegt dat de werkgever helemaal geen maatregelen heeft genomen. Dit blijkt uit het factsheet Beeldschermwerk van TNO.

Wat kan uw klant doen om KANS-klachten bij medewerkers te voorkomen?

Bespreek samen met uw klant welke maatregelen zij kunnen nemen om KANS-klachten bij medewerkers te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn:

Goede werkplekken. Goed instelbare stoelen en verstelbare bureaus horen daarbij. Beeldschermen moeten recht voor de medewerker staan, en op de juiste hoogte. Medewerkers moeten vrij zij om een ander soort muis te gebruiken. Een centrische muis is beter bij schouderklachten, en een verticale muis stimuleert een goede houding van de pols. Dit voorkomt RSI.

Zijn er medewerkers die regelmatig thuiswerken? Dan is het belangrijk dat zij worden geïnformeerd over het op de juiste manier inrichten van hun werkplek. Op deze manier kunnen KANS- en pijnklachten worden voorkomen.

Heeft een medewerker lichte pijnklachten? Dan wordt geadviseerd dat hij of zij langs de bedrijfsarts gaat. Voorkom dat medewerkers wachten tot het te laat is. De bedrijfsarts kan de medewerker doorverwijzen naar een fysiotherapeut.

Maak ruimte voor korte pauzes. Als de werkdruk te hoog is en pauzes er vaak bij inschieten heeft dit uiteindelijk negatieve gevolgen.

Laat uw klant sporten en bewegen tijdens werktijd stimuleren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een fitnessabonnement.

Breng samen met uw klant risico’s in kaart. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de checklist. Het doel van de checklist is medewerkers bewust te maken van nek-, schouder-, en armklachten als zij onvoldoende pauze nemen of hun klachten negeren.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Meer weten? Ga dan door naar de website van Sazas.