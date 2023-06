Op zoek naar een accountant? Werf in Denemarken

Nederland telt 166 beroepen met een tekort aan arbeidskrachten. Voor 70% van deze tekortberoepen is in een ander Europees land nog wél arbeidsaanbod beschikbaar. Accountants zijn in heel Europese schaars. Maar werven in Denemarken zou voor Nederlandse kantoren een optie kunnen zijn.

Het UWV publiceerde een analyse van de Europese arbeidsmarkt en tekortberoepen. De Nederlandse arbeidsmarkt is zeer krap. In totaal zijn er momenteel 166 beroepen die te maken hebben met tekorten aan personeel. Vaak zijn er voor deze beroepen in andere Europese landen ook tekorten, maar voor 70% (117) van de tekortberoepen in Nederland is er minstens 1 land in Europa dat een overschot kent in dat beroep. In 7% van de tekortberoepen zijn er zelfs vijf of meer landen met overschotten. Zo zijn er bijvoorbeeld tien Europese landen waarin op dit moment een overschot is aan verkoopmedewerkers en zeven landen waar zowel bouwvakhulpen als keukenhulpen moeilijk aan het werk komen.

Denemarken

In negen Europese landen, waaronder Nederland, is er een tekort aan accountants. Tegelijk is dit een van de 117 tekortberoepen met een overschot in minimaal één Europees land. Dat is Denemarken. Een registeraccountant heet in Denemarken een ‘statsautoriseret revisor’. Het beroep wordt gereguleerd door het Deense Instituut van Gecertificeerde Accountants (FDR). Boekhouders, financieel administrateurs en assistent-accountants zijn er nog genoeg te vinden in Bulgarije, Estland en Slowakije.

Werven in EU

Momenteel werft een op tien werkgevers personeel in het buitenland om de tekorten tegen te gaan. Door het vrije verkeer van werknemers binnen Europese Economische Ruimte hebben mensen de mogelijkheid om elders te gaan werken, eventueel met hulp van de European Employment Services (EURES). Dit kan personeelsoverschotten in herkomstlanden verminderen en de krapte bestrijden in de landen van bestemming. EURES is ook de organisatie die zorgt voor voorlichting en meekijkt naar huisvesting, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid rondom arbeidsmigratie. Juist omdat EURES samen met de werkgever kijkt naar het totale plaatje van arbeidsmigratie, met oog voor mogelijke knelpunten van arbeidsmigratie, is het 1 van de 34 mogelijke oplossingen voor krapte volgens UWV.

Klik hier voor het artikel en de gegevens voor alle 166 Nederlandse tekortberoepen.