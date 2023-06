Ruim vijftig deelnemers genoten woensdag 7 juni jl. op een sfeervolle locatie van goede inhoudelijke sessies, leuke gesprekken met vakgenoten en lekker eten tijdens de tweede editie van AV-Culinair.

Accountants hebben het druk. Deadlines, complexe financiële vraagstukken, strenge regelgeving en het gebrek aan handjes maken dat de werkdruk behoorlijk hoog is. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan, vinden wij. Daarom hebben wij vorig jaar voor het eerst AV-Culinair georganiseerd. Een kleinschalig en gratis event waarbij het de bedoeling is om even achter over te kunnen leunen en in een ontspannen sfeer te kunnen genieten van heerlijke gerechten en bij te kunnen praten met vakgenoten. Na de gezellige en succesvolle eerste editie van AV-Culinair hebben we dit jaar het concept herhaald, wederom op de sfeervolle locatie de Landgoederij.

Kennismaking met smartphone aan tafel

Met hoofsponsor SnelStart, kennispartner Fiscount en sponsoren AdminPulse, Caseware en WoltersKluwer trapten we de dag af in de koffiecorner. Al snel ontstonden leuke gesprekken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Om 9.30 uur was het aan AV-hoofdredacteur Anja van Hout om ervoor te zorgen dat de deelnemers elkaar wat beter leerden kennen. Smartphones werden deze keer aan de eettafel gedoogd en met de telefoon in de hand konden de deelnemers de vragen in de tool Mentimeter beantwoorden. Dat gaf leuke inzichten en verrassende antwoorden. We weten nu dat de muzieksmaak van de deelnemers nogal uiteenlopend is, dat Italiaans eten erg populair is en dat bijna een derde graag aan de spelshow Miljoenenjacht zou mee willen doen. Wij hadden verwacht dat dit Per seconde Wijzer en De slimste mens zou zijn (en die programma’s scoorden ook goed), maar Linda de Mol met haar koffertjes was toch de favoriet.

Coronaschuldenproblematiek

Uit de Mentimeter bleek tevens dat de meeste mensen, naast het lekkere eten, ook naar AV-Culinair komen voor de inhoudelijke sessies. De eerste inhoudelijke sessie was van Jan Wietsma. Hij ging in op de problematiek die komt kijken bij ondernemers met coronaschulden. In totaal hebben 237.420 ondernemers een coronaschuld, ruim 60.000 daarvan hebben nog niets afgelost en bijna 97.000 ondernemers hebben een betaalachterstand.

“Ik vond het een zeer geslaagde dag. Een van de leukste netwerkbijeenkomsten/evenementen waar ik ben geweest! De sfeer was heerlijk ongedwongen, waardoor je leuke gesprekken kon voeren en toch ook zeer informatief”

Eefje van Vugt-Verbeek

Jan Wietsma attendeerde de aanwezige accountants erop de terugbetalingsproblematiek te bespreken met de klant en het niet vooruit te schuiven. “Als terugbetalen in vijf of zeven jaar niet lukt dan moet er vandaag al actie worden ondernomen,” waren zijn ietwat onheilspellende woorden. Met het stappenplan ‘aanpak problematische schulden bij ondernemingen’ gaf hij de deelnemers een duidelijk overzicht van de te nemen stappen. Ook maakte hij duidelijk welke regelingen de verschillende stakeholders (Belastingdienst, UWV en RVO) hanteren en attendeerde hij de deelnemers op de whitepaper over het onderwerp. Uit de evaluatie van zijn sessie bleek dat de deelnemers zijn sessie zeer waardeerden.

Laatste stand van zaken box 2 en box 3

Na de sessie van Jan Wietsma volgde de eerste tafelwissel en kon men gaan genieten van het voorgerecht, kennismaken met nieuwe tafelgenoten en met de gastheer/vrouw van de sponsor van die tafel. Na een heerlijk voorgerecht was het tijd voor de laatste stand van box 2 en box 3. Jeroen Knol ging in een hoog tempo van start. Als eerste besprak hij de fictieve rendementen van box 3 door de jaren heen. Vervolgens ging hij ook nog in op de wijzigingen in box 2 in 2024. Bij AV horen de artikelen over box 2 en box 3 tot de meest gelezen berichten en ook tijdens de sessie van Jeroen Knol merkte je dat het onderwerp de interesse van de deelnemers had. Zelfs na de tafelwissel, tijdens het hoofdgerecht, werd er nog volop over de onderwerpen doorgepraat.

Succesvol team bouwen

Marinde van Loo is teamontwikkelexpert en probeerde in slechts een half uur tijd de vraag te beantwoorden hoe je een succesvol team bouwt. Haar credo is: “Wil je snel gaan. Ga alleen. Wil je ver komen. Ga samen.” Dat een succesvol team niet vanzelfsprekend is, bleek wel uit de voorbeelden die zij noemde. Klagen over elkaar en roddelen. Klagen over de leidinggevende. Besluiten blijven uit of worden niet nagekomen. Sluimerende meningsverschillen of conflicten. Allemaal zaken die in een niet goed functionerend team kunnen voorkomen. Aan de hand van de vier teamontwikkelfasen gaf ze handvaten voor een resultaat verantwoordelijk team.

“Heel erg genoten van het evenement. Erg leuk interactief door de gesprekken met de tafelgenoten (in plaats van altijd maar luisteren naar een spreker)”

Anonieme deelnemer

Het belang van personal branding

De laatste sessie voordat het dessert werd uitgeserveerd was voor Jocelyn Rebbens. De economische psycholoog ging met haar kenmerkende enthousiasme de urgentie van personal branding onder de aandacht brengen. Volgens Jocelyn Rebbens is personal branding meer dan alleen je zichtbaarheid op social media. Ze gaf ook aan waar de weerstand zit. “Het is niet authentiek of oprecht (nep)”, “Het is alleen voor BNers, directies/MT of sales”, waren een paar van de misvattingen die ze benoemde. Jocelyn Rebbens sloot haar sessie af met een opdracht waarbij de aanwezige accountants even uit hun comfortzone moesten. De opdracht was om uit een lijst met kernwaarden vijf kernwaarden voor jezelf te kiezen en vijf voor je buurvrouw of -man. Best lastig als je elkaar net kent. Maar de kleinschaligheid van het event en de informele sfeer deed iedereen meedoen met leuke gesprekken tot gevolg.

Smaakt naar meer

Na het dessert ging iedereen met goodybag naar huis of praatte nog even door met de sponsoren of andere deelnemers. Voor ons gevoel was het wederom een zeer geslaagde dag en gelukkig bleek dat ook uit de evaluatie. De deelnemers hebben AV-Culinair met gemiddeld een 4.7 uit 5 gewaardeerd. Uit alle enthousiaste reacties maken we op dat het concept van AV-Culinair dus aanslaat. Reden voor ons om te kijken of we het event volgend jaar op twee locaties kunnen organiseren. Dan kunnen ook de mensen die wat verder weg wonen de kans krijgen om van dit culinaire event te genieten!

Wil je op de hoogte gehouden worden van de nieuwe editie(s) van AV-Culinair? Laat dan hieronder je naam en e-mailadres achter en we mailen je als er nieuws is.