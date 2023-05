Vandaag de dag vraagt de arbeidsmarkt meer van je dan een goed diploma en een mooi CV. Persoonlijkheid en persoonlijke toegevoegde waarde worden steeds doorslaggevender. Business Psychologist Jocelyn Rebbens legt het belang van personal branding uit.

Wat is personal branding?

Voor mij is personal branding een combinatie van een aantal dingen. Het is de keuze de mooiste, leukste, beste versie van jezelf te laten zien. Dit bestaat uit een aantal elementen; enerzijds je identiteit en anderzijds je imago. Je identiteit is hoe jij jezelf ziet. Wat is mijn karakter? Hoe gedraag ik me? Wat zijn mijn expertisegebieden? Wat zijn mijn doelen in het leven? Waarvan word ik enthousiast? Wat is mijn passie? Je imago is hoe die ander je identiteit ziet. Wat straal je uit? Hoe percipiëren zij jou? Wat voor taal gebruik je? Wat voor houding heb je? Wat voor foto’s gebruik je? Je moet dus goed weten wie je bent, wat je identiteit is. Want dat bepaal je zelf. De combinatie van identiteit en imago moet kloppen. Komt wat je wilt uitstralen en neerzetten met je persoonlijkheid overeen met hoe anderen je zien? Dat zul je moeten toetsen.

Waarom is een sterke persoonlijke reputatie belangrijk?

Vijftien jaar geleden vond iedereen personal branding nog ontzettend Amerikaans. Gelukkig heeft werkend Nederland inmiddels ontdekt dat het niet eenvoudig is die droombaan, organisatie of het project dat je ambieert gegund te krijgen. We zitten nu in een tijd dat er een tekort is aan arbeidskrachten, maar dan is het nog steeds belangrijk dat jij de keuze maakt of de organisatie waar je werkt of wilt gaan werken de juiste plek is voor je. Niemand wordt alleen gelukkig van een salarisstrookje. Aan de expertise van RA’s valt bijvoorbeeld weinig af te dingen, maar het gaat er natuurlijk veel meer om of ze ook de juiste skills in huis hebben.

Artificial intelligence (AI) is een van de grootste bedreigingen voor de accountant. Als accountant zul je met social skills en emotionele intelligentie veel meer het verschil moeten gaan maken. En dus ook met je persoonlijkheid. Een sterke personal branding is dus enerzijds belangrijk om dingen gegund te krijgen en anderzijds om je beter te kunnen ontwikkelen. Om ook intern kansen gegund te krijgen. Het geldt ook niet alleen bij een carrièrewisseling. Het is vooral of je intern kunt kijken wat maximaal haalbaar is, om de voor jouw leukste baan te realiseren.

Welke dingen werken negatief voor je persoonlijke branding?

Wat je niet moet doen is een merk of organisatie na-apen die het in jouw ogen goed doet. Dan ben je niet authentiek. Daar prikken mensen doorheen. Daarnaast is het ook niet goed opeens overactief te zijn, haantje de voorste te zijn. Dan ben je ook niet oprecht en stoot je collega’s voor het hoofd. Als je denkt dat personal branding alleen iets is voor de kantooreigenaar of de partner zit je ook niet goed. Je bent allemaal onderdeel en ambassadeur van de brand en het imago van de organisatie. Het moet puur en echt zijn. Liever een foutje maken dan niet jezelf zijn. Het is ook een misverstand pas op LinkedIn te gaan als je iets nodig hebt van mensen. Netwerken betekent lange termijn relaties opbouwen, dus je zult eerst moeten geven op social media. Dan pas kun je wat halen.

Wat zijn goede zaken voor je personal branding?

Iedereen wil erkenning en waardering voor wat hij doet. Zorg dan ook dat er wordt gezien wat je doet. Al is het maar intern. Pak LinkedIn op om kennis te delen of een inhoudelijke discussie aan te gaan. Durf te reageren. Dat laat zien dat je weet waarover je het hebt. Kennis is onderdeel van je brand, maar ook je kennis interpreteren. Vind je het als kantooreigenaar lastig om in de spotlights te staan? Zorg dan dat je ambassadeurs of ‘wingmans’ hebt. Er zijn vast mensen in de organisatie, en waarschijnlijk ook klanten, die het leuk vinden zaken van en over je bedrijf te delen of een referentie te geven. Ook is het belangrijk je te omringen met mensen die je iets kunnen leren. Als je iets leert van een ander, of via een studie, of via een boek, ontwikkel je jezelf.

Hoe manage je een positief imago?

Door trouw te blijven aan jezelf en je intrinsieke waarde te blijven benutten. Vraag aan klanten hoe ze de samenwerking met jou persoonlijk hebben ervaren, of er verbeterpunten zijn. Als accountantskantoor kun je ook bij nieuwe mensen toetsen of het imago dat je voor ogen hebt overeenkomt met wat zij zien. Een positief imago begint al bij de voordeur. Hoe ziet de website eruit? Wordt deze regelmatig geüpdatet? Staan er foto’s en andere informatie op van het team? Wat is hun drijfveer of ambitie? Het kan als organisatie geen kwaad te investeren in goede foto’s van personeelsleden. Zo laat je zien dat je met je tijd meegaat.

Alle mensen die bij een organisatie werken zijn bepalend voor de reputatie van die organisatie, oftewel jouw bedrijfsbrand. Dus één rotte appel maakt of breekt al jouw uitstraling naar buiten toe. Eén klant die moppert, trekt misschien wel tien klanten weg die hij ooit bij het kantoor heeft gebracht. Als je als organisatie hebt bepaald wat je wilt uitstralen, wat voor soort kantoor je wilt zijn, dan is dat ook belangrijk in je selectieproces voor nieuwe medewerkers. Een kantoor moet zich meer verdiepen in de persoon achter de sollicitant. Doordat er een tekort is aan accountants zie je dat accountantskantoren weer minder selectief worden. Ze vragen minder naar de persoonlijkheid van kandidaten en kiezen soms mensen die niet bij de organisatie passen. Dat leidt op een later moment tot problemen.

Jocelyn Rebbens is Business Psychologist en eigenaar van Rebbels branding ambition. Op 7 juni is zij een van de sprekers op AV-Culinair waarbij lekker eten wordt afgewisseld met inhoudelijke sessies en gesprekken met collega’s. Jocelyn geeft je tijdens haar inspirerende sessie inzicht in de noodzaak van een sterke persoonlijke (online) reputatie, de winst van een positief imago en hoe je dit zelf blijvend kunt managen. Ook voor degenen die van nature wat onzichtbaar zijn. Bekijk hier het programma van AV-Culinair of meld je gelijk aan.