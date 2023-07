Kapitaalinjectie vergeefs: VanMoof failliet

Fietsenfabrikant VanMoof is failliet. De rechtbank in Amsterdam sprak maandag het faillissement uit over de holdingmaatschappij en twee Nederlandse BV’s. Het bedrijf verkeerde al een tijdje in zwaar weer.

De buitenlandse dochterbedrijven zijn niet in het faillissement betrokken, aldus VanMoof. De curatoren werken aan de verkoop van bedrijfsonderdelen. ‘Onze intentie is om de buitenlandse entiteiten voort te zetten.’ De fabrikant van e-bikes vroeg vorige week uitstel van betaling aan. Het bedrijf telt 700 medewerkers. Begin dit jaar werd nog geprobeerd het tij te keren met een kapitaalinjectie van de aandeelhouders; de eigen accountant was drie jaar geleden al somber over de vooruitzichten van het bedrijf.

Zwakke punten van het bedrijf waren de storingen in de innovatieve fietsen, en de service aan bestaande klanten: die moesten vaak lang wachten op een reparatie. Lopende bestellingen worden niet meer geleverd; klanten kunnen voor reparaties niet meer terecht in VanMoof-winkels. Leveranciers wordt aangeraden een openstaande vordering in te dienen via www.ClaimsAgent.nl. Omdat er een afkoelingsperiode van twee maanden geldt, kunnen schuldeisers geleverde partijen voorlopig niet claimen. De curatoren verwachten over een maand met het eerste verslag te komen.