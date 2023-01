Accountant zag bui al hangen bij noodlijdend VanMoof

Fietsfabrikant VanMoof heeft bij de eigen aandeelhouders kapitaal opgehaald. Zonder de miljoenen had het bedrijf het mogelijk geen maanden meer gered. De controlerend accountant waarschuwde drie jaar terug al voor de slechte financiële positie, met onder meer een negatief eigen vermogen, en onthield zich toen van een oordeel over de 2019-cijfers.

Volgens het FD hebben onder meer investeringsmaatschappijen Balderton uit Londen en het Chinese Hillhouse kapitaal verstrekt. De injectie komt geen moment te vroeg, want het water stond VanMoof aan de lippen, blijkt uit de voorlopige (niet gecontroleerde) jaarrekening over 2021, die pas begin deze maand is gedeponeerd. Daarin staat dat afgelopen jaar sterk in de kosten is gesneden en dat leveranciers is gevraagd om facturen later te mogen betalen.

VanMoof draait de laatste jaren een steeds grotere omzet, maar de verliezen lopen net zo snel op. De elektrische fietsen vinden gretig aftrek, maar leiden ook tot problemen. Zo is in 2021 bijvoorbeeld 8 miljoen euro gereserveerd voor reparaties onder garantie. Ook in 2019 was er al sprake van zorgwekkende cijfers, blijkt uit de jaarrekening over dat jaar. Toen leed de fietsfabrikant ondanks een verdrievoudiging van de omzet een verlies van 7,7 miljoen euro. Het eigen vermogen was eind dat jaar bijna € 6 miljoen negatief. ‘We erkennen enerzijds dat dit twijfel kan doen ontstaan over de continuïteit van de onderneming, maar wijzen erop dat we over diverse mitigerende maatregelen beschikken om continuïteitsproblemen te voorkomen’, licht VanMoof toe in de jaarrekening.

Winstgevendheid is nog niet aan de orde omdat stevig wordt geïnvesteerd in technologie en groei, is de uitleg. ‘We hebben externe investeerders nodig om die groei mogelijk te maken en het risico dat we die niet vinden, is klein.’ Het bedrijf wijst op diverse crowdfundingcampagnes en recent aangetrokken investeringen die in totaal 4,75 miljoen euro opleverden. Daarmee denkt Van Moof het jaar 2020 wel te overleven.

Onvoldoende controle-informatie

Controlerend accountant Adbeco onthoudt zich van een oordeel over de 2019-cijfers. Vanwege de sterke omzetgroei zijn er namelijk onvoldoende interne controles ingebouwd in het aan- en verkoopproces, zodat de volledigheid van de omzetcijfers niet gewaarborgd is. Daarnaast is er sprake van uitgestelde belastingvorderingen à 4,3 miljoen euro vanwege verliezen in eerdere jaren en 3,7 miljoen euro aan immateriële vaste activa. ‘De waarderingen van elk van deze activa zijn sterk afhankelijk van toekomstige resultaten en het is niet mogelijk geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen

over de waarschijnlijkheid van voorspelde toekomstige resultaten om de noodzaak van een bijzondere waardevermindering te bepalen’, aldus Adbeco. ‘Door deze omstandigheden hebben we niet kunnen vaststellen of er correcties nodig zijn met betrekking tot de waarderingen van de immateriële vaste activa en de latente belastingvorderingen.’ De accountant wijst op ‘een materiële onzekerheid die significante twijfel kan opwerpen over de continuïteit van de onderneming.’ Adbeco bepaalt de materialiteit op 360.000 euro.

Vele investeringsmiljoenen

Twee jaar later is er nog weinig zicht op verbetering. De voorlopige jaarrekening over 2021 voor het internationale VanMoof-bedrijf (Global Holding) rept van stevige investeringen en een omzetgroei van 29 procent tot 83 miljoen euro. Maar het nettoresultaat gaat verder onderuit met een kolossaal verlies van bijna 78 miljoen euro en een negatief eigen vermogen van 9,3 miljoen euro. De solvabiliteitsratio is met -7,9 zwaar negatief. Van een bijzondere waardevermindering, door Adbeco geopperd bij de jaarrekening 2019, is geen sprake. Opnieuw meldt het bedrijf externe financiering nodig te hebben om de groei te kunnen versnellen. In 2020 is uiteindelijk 46,5 miljoen aangetrokken; het jaar erop is een lening van 35 miljoen euro gesloten. Daarmee is onder meer een krediet bij de Rabobank afgelost. Om verdere groei te realiseren is daarnaast nog eens zo’n 74 miljoen aan vreemd kapitaal in de onderneming gestoken.

Overleven eerste kwartaal onzeker

In 2022 gaat de kapitaalaanwas verder met het aantrekken van nog eens 17 miljoen euro en ruim tien miljoen aan leningen. Voor dit jaar verwacht VanMoof daarbovenop nog eens 10 tot 40 miljoen euro aan kapitaal te verwerven, maar de onzekerheid over de toekomst blijft. En die onzekerheid betreft de zeer nabije toekomst: het management noemt in de voorlopige jaarrekening een ‘onzekerheid over het continueren van de bedrijfsactiviteiten in het eerste kwartaal van 2023’. Maar de verliezen zijn anderzijds ‘niet ongebruikelijk voor de fase waarin de onderneming zich bevindt’, stipt het management aan. Wel is het doel nog altijd om in 2024 een positief bedrijfsresultaat neer te zetten. Met de recente kapitaalinjectie lijkt VanMoof voorlopig weer vooruit te kunnen, maar hoelang, dat is de vraag.