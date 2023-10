Bestuurder Ostermann per direct weg bij Grant Thornton

Theo Ostermann heeft besloten per direct terug te treden als bestuurder en partner van Grant Thornton vanwege een belangenconflict met cliënten. Hij was sinds 2012 partner bij het kantoor en zat sinds 1 januari 2021 in de raad van bestuur.

Theo Ostermann was partner/belastingadviseur voor mkb en familiebedrijven en werkte vanuit Rotterdam. Sinds 2021 zat hij in de raad van bestuur. Hij was ook lid van de industry group Transport & Logistics met specialisatie in de maritieme sector. Op zijn LinkedIn-pagina maakt Ostermann melding van de oprichting van Doros Consulting, waar hij sinds deze maand eigenaar van is.

& you-campagne

Ostermann was met HR in zijn portefeuille onder meer verantwoordelijk voor de meest recente arbeidsmarktcampagne van Grant Thornton waarin eigen medewerkers figureren. Ze vertellen daarin over hun bijzondere carrièremoment. Hij legde begin dit jaar uit dat sinds de vorige campagne (‘Grant Thornton, accountancy, tax, advisory & you’) in 2020 veel is veranderd in de accountancy. Door de pandemie en het thuiswerken was er een scherpe propositie nodig, aldus Ostermann.

Verbinder

Bij zijn aantreden als bestuurder zei hij: ‘Ik vind het een mooie uitdaging om toe te treden tot de raad van bestuur van Grant Thornton. In 2019 is onze strategie aangescherpt en zijn we ons nog meer gaan richten op het mkb, familiebedrijven en mid-corporates die in beweging zijn. Op die manier kunnen we vanuit onze doelstellingen van kwaliteit en groei klanten optimaal van dienst zijn. In onze bedrijfsvoering is veel aandacht voor de maatschappelijke omgeving en persoonlijk contact. Ik zie voor mezelf een belangrijke rol als verbinder.’

Die rol heeft Ostermann dus maar 2,5 jaar kunnen spelen. Hij reageert niet op de vraag van Accountancy Vanmorgen om een nadere toelichting te geven. Over de opvolging van Ostermann in de raad van bestuur heeft Grant Thornton nog geen mededelingen gedaan.